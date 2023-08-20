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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 : شراء بيت جديد

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

 سوف يزدهر الحب في حياتك اليوم، كن مبتكرًا عندما يتعلق الأمر بالمهام المهنية، لا توجد مشكلة خطيرة ستؤثر على كل من التمويل والصحة اليوم

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

ستكون حياتك الرومانسية في أفضل حالاتها اليوم، لا يوجد مجال للغرور والحجج اليوم، ستتحول بعض العلاقات إلى زيجات أيضًا.

توقعات برج الثور صحيا

ستكون هناك اضطرابات طفيفة وستكون لأذنك أو عينيك أو صحة فمك مشاكل بسيطة، قد تشتكي بعض إناث الثور من مشاكل أمراض النساء في النصف الثاني من اليوم، إذا كنت تخطط للسفر ، فحاول الخروج إلى أماكن تجعلك تشعر بمزيد من الاسترخاء والتجدد. 

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

اليوم من الجيد إطلاق مشروع جديد ويمكنك أيضًا إدخال مفاهيم جديدة ستثبت نجاحها سيكون بعض رجال الأعمال محظوظين في تحقيق النجاح في توسعات الأعمال. 

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

سيكون هناك ازدهار وستتمتع بكل جزء منه، اليوم هو الميمون لشراء عقار جديد أو تجديد الممتلكات الحالية، سيكون بعض مواليد برج الثور محظوظين بسيارة في النصف الثاني من اليوم. 

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