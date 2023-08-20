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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 : منافسة شديدة

برج الأسد وحظك اليوم
برج الأسد وحظك اليوم

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

حل كل مشكلة في العلاقة من خلال التواصل، تريد منك المنافسة الشديدة في المكتب أن تؤدي أداءً أعلى بكثير من الأيام الأولى، قد تحدث حالات طوارئ مالية في المنزل وتحتاج أيضًا إلى الاهتمام بصحتك.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

سيكون بعض مواليد الأسد محظوظًا للعثور على حب جديد اليوم، قد تقابل شخصًا مميزًا أثناء السفر أو في المكتب أو في مناسبة عائلية أو أثناء تواجدك في مطعم في الليل، خذ وقتك في معرفة الشخص الذي سيقترح عليك، تعامل مع المشاكل المتعلقة بالحب بسلوك ناضج.  

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

تعامل مع ضغط المكتب بعناية، ابدأ يومك باليوجا أو التأمل الذي سيحافظ على توترك تحت السيطرة، تحتاج الأسد الحامل إلى الابتعاد عن الكحول ويجب ألا يمارس رياضات المغامرة

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

ستبدو بعض المسؤوليات الجديدة أصعب ولكنك ستكون قادرًا على القيام بذلك ، اغتنم كل فرصة لإثبات قوتك، بعض مندوبي المبيعات والتسويق يسافرون لأسباب وظيفية.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

تجنب القرارات المالية الكبرى في حياتك الشخصية لأن بعض برج الأسد سيواجه صعوبات، عوائد الاستثمارات السابقة لن تكون جيدة كما هو متوقع، قد يسبب هذا اليأس ولكن سيتم تسوية الأمور عاجلاً. ومع ذلك ، لن يتم المساومة على الحياة الروتينية. 

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