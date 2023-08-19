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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جمبسوت مشجر .. هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة ولافتة. 
 

وتألقت هيفاء وهبي مرتديه جمبسوت مشجر بالورد ليكشف عن جمالها ورشاقتها ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فيالمكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها، مع اختيار أحمر للشفاه بألوان ناعمة وهادئة تبرز أنوثتهاكما اختارت تسريحة لشعرها البني لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت

 

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي فيلم "رمسيس باريس" بطولة محمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمودحافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامى مغاوري،وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمدخالد موسى، وتوزيع “سينرجى فيلمز”. 
 

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذهالرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندمايقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون. 

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آخر أعمال هيفاء وهبي حمدي الميرغني رمسيس باريس سامي مغاوري فيلم رمسيس باريس

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