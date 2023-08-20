أنا ضعفت.. اعترافات سائق إندرايف المتهم في واقعة فتاة أكتوبر

تفاصيل جديدة كشفها سائق “إندرايف” المتهم بالاعتداء على فتاة أكتوبر، أثناء التحقيق معه أمام النيابة.

وأحال المستشار أحمد مكي، المحامي العام الأول لـ نيابة أكتوبر الكلية، سائقا يعمل بتطبيق “إندرايف” إلى الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة وملامسة مواطن عفتها وتقبيلها.

وأكد المتهم سائق “إندرايف”، حينما وجهت له النيابة سؤالا عن سبب استقلال المجني عليها، قائلا: "هي كانت راكبة معايا من مدينة نصر عشان أوصلها أكتوبر من برنامج إندرايف".

ووجهت له النيابة سؤالا عن سبب قيامه بالتوجه بها لطريق الواحات - 6 أكتوبر رفقتها، فأجابت: "أنا كنت رايح أوصلها للمكان بتاعها في أكتوبر وده الطريق".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.