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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سليمان وهدان: ممدوح عباس ليس له علاقة بالحجز على أموال الزمالك

سليمان وهدان
سليمان وهدان

قال سليمان وهدان نائب رئيس نادي الزمالك السابق، إن هناك أزمات وتراكمات كثيرة للغاية أدت لرحيل مجلس الإدارة وتقديم الاستقالة من أجل احترام الجمعية العمومية.

وأضاف سليمان وهدان فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني: “أزمات الزمالك كبيرة للغاية وهناك خلافات وتراكمات كبيرة والفترة المقبلة أنا داعم لأي شخص يدير النادي، والاستقالة اليوم ليس هروب بل حب للنادي”.

وأضاف: “الوقت الحالي ممدوح عباس مش هو اللي حاجز علي أموال نادي الزمالك بل هناك حجز من وزارة المالية وكنا نسير فى طريق الحل، ولكن قررنا الاستقالة اليوم لنعطي الفرصة لمجلس آخر واحترام الجمعية العمومية التي اختارت مجلسنا”.

وتابع: “ممدوح عباس غير حاجز علي أموال النادي خاصة فى آخر شهرين”.

سليمان وهدان الزمالك نادي الزمالك

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