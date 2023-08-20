ناقد رياضي: الدوري السعودي لفت الأنظار بعد التعاقد مع كبار نجوم العالم

أكد الناقد الرياضي كريم سعيد، أن الدوري السعودي لفت الأنظار إليه بقوة بعد التعاقد مع كبار النجوم العالمية في عز تألقهم أبرزهم الحارس ياسين بونو كان يشارك في بطولة كأس السوبر الأوروبية مع اشبيلية قبل الانتقال للدوري السعودي.

وقال كريم سعيد، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، إن ميتروفيتش مهاجم نادي فولهام يتواجد في الهلال السعودي، وأيضا كريم بنزيما كان في عز تألقه مع ريال مدريد، يتواجد في اتحاد جدة.

يتواجد في عز تألقه

وتابع الناقد الرياضي كريم سعيد، أن الدوري السعودي غير فكر استقطاب اللاعب العالمي في نهاية مشواره وأصبح يتواجد في عز تألقه.