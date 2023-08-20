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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحسدوا.. الإصابات تضرب صفقات المليارات بـ الدوري السعودي وآخرها نيمار

نيمار
نيمار

نجح الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية في إجراء عدد كبير من الصفقات الكبيرة على مستوي اللاعبين والتي كانت تعد خيالا بالنسبة للأندية العربية بسبب ارتفاع أسعار اللاعبين الأجانب وخصوصا النجوم الكبار.

ويعد الدوري السعودي سباقا بالحصول علي 22 لاعبا من أفضل اللاعبين على مستوى كرة القدم في العالم وبفشل في ضم لاعب وحيد وهو ميسي الذي دخل معه الهلال في مفاوضات ولكن لم تتم الصفقة.

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بدأ الدوري السعودي خطته بضم كريستيانو رونالدو خلال الانتقالات الشتوية الماضية ليكون أفضل لاعب في العالم بوابة دخول باقي اللاعبين الكبار إلي الدوري السعودي وتبعه كريم بنزيما وساديو ماني وكانتي ونيمار أخرهم.

وتقدم أندية الدوري السعودي عروض خيالية بالنسبة للاعبين القادمين للدوري وذلك ضمن خطة المملكة لمنافسة الدوريات الأوروبية الخمسة الكبري وعمل نقلة جديدة لمستوي كرة القدم.

وأصبح الدوري السعودي محط اهتمام كافة الجماهير على مستوى العالم بعد الصفقات الجديدة وزيادة مستوي المنافسة بين الأندية الكبرى، وهو ما يمثل شكلا جديدا على الرياضة العربية ولم يسبق أن حدث من قبل.

ولكن مع الإنجازات الكبيرة التي يحققها الدوري السعودي خلال الفترة الحالية فإن الإصابات ضربت صفوف اللاعبين الجدد ببطولة دوري روشن مرة واحدة بشكل يثير الدهشة، وقبل حتي غلق باب الانتقالات.

كانتي

وخلال 20 يوما فقط تلقت جماهير الدوري السعودي خبر إصابة 5 لاعبين من الصفقات الجديدة، وهم الفرنسي نجولو كانتي لاعب فريق الاتحاد في يوم الأحد 30 يوليو قبل أن يتعافي اللاعب ويشارك في افتتاحية الدوري والفوز في أول جولتين أمام الرائد 3-0 والطائي 2-0.

فيرمينو

كما أعلن نادي الأهلي السعودي إصابة البرازيلي فيرمينو، وغاب عن مباراة الخليج في الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي حيث حقق الراقي الفوز بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف بينما في المباراة الأولي أمام الحزم سجل فيرمينو ثلاثية لصالح أهلي جدة وقادة للفوز بنتيجة 3-1.

وشارك فيرمينو في تدريب فريق الأهلي، ولكن مازال مصير مشاركته في المباراة القادمة أمام الأخدود محل شك حيث تعرض لإصابة في العضلة الخلفية وتعافي منها، وبالتالي من الممكن مشاركته كبديل خوفا من تجدد الإصابة.

كوليبالي

أعلن نادي الهلال إصابة مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي،وغيابه لمدة بين أسبوعين لـ 3 أسابيع، وذلك دون الكشف عن طبيعة الإصابة مشيرا إلي أن غياب الدولي السنغالي عن الهلال سيمتد لـ 4 مباريات هي الفيحاء والرائد والاتفاق والاتحاد.

هندرسون

أعلن نادي الاتفاق يوم الجمعة الماضي غياب قائد الفريق هيندرسون قبل لقاء الحزم في ثاني جولات بطولة الدوري السعودي مشيرا إلي انه سيعود للتدريبات نهاية الأسبوع الجاري.

نيمار

صفقة نيمار لـ نادي الهلال شهدت استقبالا جماهيريا حاشدا وتوقعات حول مشاركته في المباراة أمام الفيحاء ليصدم المدرب خيسوس المدير الفني للزعيم بغياب النجم البرازيلي للإصابة خلال الفترة المقبلة.

ولم يتم الكشف عن نوعية إصابة نيمار ولا مدة غيابه عن المباريات وسط استغراب كبير من الجماهير حول بعض البنود في عقده وهم حصوله علي 80 ألف يورو مكافأة بعد كل انتصار مع الهلال السعودي بجانب توفير طائرة خاصة للاعب تحت تصرفه في أي وقت وسكنه مع شريكته في منزل ضخم بالسعودية مجهز بالخدم وكافة الاحتياجات و500 ألف يورو عن كل منشور له عن الكرة السعودية أو البلد عبر حسابة بإنستجرام.

ويحصل نيمار علي 200 مليون يورو خلال موسمين يقدمهما مع نادي الهلال السعودي. 

الدوري السعودي نيمار الاتحاد الأهلى الهلال

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