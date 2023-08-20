10 أسباب تدعوك للتفاؤل الفترة القادمة| قرارات حكومية ووعود رئاسية تُفرِح المصريين.. تعرف عليها

أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدد من التصريحات الهامة خلال زيارته الأكاديمية العسكرية المصرية، والتي طمأنت الشعب المصري حول العديد من الاتجاهات والمجالات التي كانت تثير قلق المصريين.

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، ووجه رسالة طمأنه للشعب المصري خلال لقائه طلاب الأكاديمية العسكرية، بشأن أزمة ارتفاع الأسعار، فيما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي مطمئنا المصريين: "زي ما الإرهاب بقى تاريخ.. الأزمة الاقتصادية الحالية هتبقى تاريخ وهتعدي".

السيسي يطمئن الشعب بشأن الأزمة الاقتصادية

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي متحدثًا عن الأزمة الاقتصادية: "بالنسبة للأزمة التي تسبب قلقا للجميع أقول إنه مرت بنا أزمات كثيرة وبالجهد والمثابرة عبرناها والأزمة الاقتصادية التي نعاني منها لم نكن سببا فيها.. ولكنها ظروف عالمية وكوفيد 19 كان له تأثير سلبي على العالم كله ونحن مرتبطين به بشكل أو بآخر أو الأزمة الروسية الأوكرانية”.

وأشار إلى أنه رغم الأزمة الكبرى وارتفاع أسعار السلع الأساسية فإنه خلال شهور قليلة سنكون وضعنا على خريطة مصر حجم ضخم من الأراضي الزراعية في الدلتا الجديدة وتوشكي وشرق العوينات، مضيفًا: “نتحدث هنا عن أكثر من 3 مليون فدان، بالإضافة للريف المصري لتحقيق إنتاج زراعي غير مسبوق في فترة زمنية ليست طويلة”.

إنتاج مصر من الغاز والمازوت موجود

وأوضح السيسي أنه هناك حوالي 10 مليون سيارة تتحرك يوميًا على امتداد الجمهورية وتحتاج لتواجد الوقود اللازم بها وجزء كبير يتم استيراده من الخارج، مضيفًا: " يتبقى موضوع محطات الكهرباء ونحتاج في اليوم 18 ألف طن مازوت لتشغيل المحطات بكامل طاقتها في ظل درجات الحرارة المرتفعة والتي من المتوقع أن تستمر".

وتابع السيسي: "هنا نتحدث عن نصف مليون طن مازوت في الشهر وثمنهم تقريبا 350 مليون دولار بالإضافة للغاز بيقدم انتاجنا منه جزء كبير من احتياجاتنا، لو مكنش الإنتاج بتاعنا موجود كنا هنبقى في أزمة كبيرة وبطمنكم، وقد تكون الأسعار مرتفعة ونقدر ذلك ونعمل على إجراءات نخفف من خلالها آثار الأزمة”.

استصلاح الأراضي الزراعية

وقال الرئيس السيسي، إننا نجحنا في استصلاح العديد من الأراضي الزراعية، خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل توفير إنتاج زراعي غير مسبوق، وأضاف: "نحن في حاجة إلى استيراد سلع أساسية من الخارج، بكميات كبيرة، مثل القمح والذرة وزيت الطعام، وحجم الاستهلاك المحلي من القمح سنويًا يصل إلى 20 مليون طن".

واسترسل "الرئيس السيسي":" لازم الناس تعرف ليه الأسعار ارتفعت.. إحنا بنستورد السلع بالعملة الحرة وبنبيعها بالجنيه المصري، والعالم يشهد ظروف صعبة، وبالرغم من ذلك نحن لم نتوقف وعجلة التنمية مستمرة".

احتياطي سلع يكفي 6 أشهر

وأكمل: "احنا عاملين حسابنا في احتياطي من السلع يكفي إلى 5 أو 6 أشهر، وكذلك الأمر بالنسبة للوقود، حتى نكون قادرين على مواجهة إي ظروف وتحديات".

التخفيف من زيادة الأسعار

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أسعار السلع مرتفعة، وهذا أمر محل تقدير من الدولة والحكومة حاليًا تعمل على مجموعة من الإجراءات لتخفيف من أثار هذه الأزمة، وأضاف “السيسي” أن مصر دائمًا لها ثوابت في سياستها وتتسم دائمًا بأنها عامل استقرار في محيطها.

وأشار السيسي: “لا نتدخل في شئون الأخرين ونحرص على أن نكون عامل إيجابي دائمًا في إيجاد حلول للأزمات المختلفة، ودائمًا بقول اطمئنوا مش عشان أحنا موجودين لا عشان أنتم موجودين وقبلنا كلنا ربنا موجود”.

بشري سارة للمعلمين

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التواصل الاجتماعي ليس مقتصرا على المدرسة ولكنه في المنزل أيضًا، ونحتاج إلى تنظيمه لاكتساب الفائدة وتلافى الضرر، وهناك تأثيرات كبيرة حدثت في المجتمع مؤخرا ولم نكن نعلم كيفية التعامل معها بشكل جيد، ومن هنا جاءت الفكرة لإعداد التربويين والقائمين على التعليم، لأن «التعليم هو أهم حاجة في الدنيا».

وأضاف السيسي: "نعمل على تدريب دفعة جديدة من المعلمين والمعلمات، وسنعمل على إضافة مديري المدارس للتدريب ونعطيهم جرعة مكثفة، ولا نتدخل في الجانب الفني فهو مهمة التربية والتعليم، ونتوقع الخير لكل الموجودين في البرنامج".

2 تريليون جنيه لتطوير مواصلات ومرافق النقل

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن وزارة النقل حصلت علي حوالي 2 تريليون جنيه، يعني ألفين مليار جنيه لتطوير المنظومة كاملة، مؤكدا تطوير المحطات والقطارات، مقارنة بالوقت الحالي والوقت السابق.

وأوضح الرئيس السيسي، أن تحسن الوضع الاقتصادي يسهم في إدارة أفضل للسياسة الخارجية، وأن تغيير سلوكيات بعض المواطنين فيما يخص التعامل مع التطوير الذي شهدته وسائل النقل يكون من خلال جودة وسيلة النقل نفسها، مضيفا: "كل حاجة ممكن تتعمل ومن ضمن الحاجات اللى ممكن تساهم في تغيير الذوق العام للناس وتصرفاتهم هي جودة الوسيلة".

تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مواقع التواصل الإجتماعى فى مصر تحتاج إلى مزيد من التنظيم، للإستفادة بإيجابياتها وتلافى أضرارها، وتعد مشكلة مواقع التواصل الإجتماعى منتشرة فى جميع الدول لكن فى مصر مبالغ فيها.

الإفراج عن المعتقلين

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، العفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، وذلك فى إطار استخدام الرئيس السيسي، لصلاحياته الدستورية.

وأعلنت لجنة العفو الرئاسي عن صدور قرار بالإفراج عن 30 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة على مدار الفترة الأخيرة بعد توجيهات الرئيس السيسي بإعادة تفعيل دورها مرة أخرى.

ووجهت لجنة العفو الرئاسي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد صدور القرار الجمهوري رقم ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، كما رحبت الأحزاب بالقرار الجمهوري واعتبرته خطوه هامة واستجابه لمطالب القوة السياسية وانفراجة حقيقية نحو مناخ سياسي جديد.

انخفاض الأسعار

وفي ذات الوقت بدأت أسعار بعض السلع في الانخفاض مثل الأرز والزيت والدقيق واللحوم والدواجن مع توافر المعروض من السلع من قبل الدولة.

كما قررت الحكومة تأجيل الزيادة الدورية لأسعار شرائح الكهرباء حتي العام المقبل مع تحسن حالة الطقس وتوقف انقطاعات الكهرباء.