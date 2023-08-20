درست الاقتصاد وتتحدث الفرنسية.. من هي أول مديرة مباريات مصرية في “الفيفا”؟

كشفت أمينة قاسم أول مديرة مباريات مصرية في “الفيفا”عن بدايتها وكيف وصلت لهذا المنصب.



وقالت “قاسم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، إنها تركت وظيفتها في وزارة التجارة والصناعة وقامت بالعمل مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في القاهرة، وتقوم بعمل مهمات تبع الفيفا بجانب عملها مع الاتحاد الإفريقي.



وأضافت أول مديرة مباريات مصرية في “الفيفا” أنها نشأت في عائلة كروية وهذا سبب معرفتها بالمجال، مشيرة إلى أنها درست في كلية الاقتصاد وعملت بالمجال لفترة ونظرًا لأنها شخص محب للحركة فكانت ترى أنها تريد وظيفة تتناسب مع شخصيتها.



وتابعت أنها درست في مدارس فرنسية وهذا ساعدها كثيرًا في القبول في الاتحاد الإفريقي كون معظم الدول الإفريقية تتحدث الفرنسية، بجانب حبها لكرة القدم منذ الصغر، معقبة: “ ومن ساعتها دخلت المجال ومخرجتش”.

