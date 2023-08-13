أول مديرة مباريات مصرية بكأس العالم للسيدات: وظيفتي صعبة وشغوفة بكرة القدم

قالت أمينة قاسم أول مديرة مباريات مصرية في كأس العالم للسيدات، إن وظيفتها صعبة ولكنها شغوفة بكرة القدم والعمل فيها.

وتابعت أمينة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر قناة “الأولي المصرية”: "وظيفتي هي المسئولة عن كل ما يتعلق بالمباراة منذ تحرك الفرق المشاركة من فندق الإقامة حتى النزول لأرض الملعب وإجراءات عملية الإحماء وبداية وانتهاء المباراة، ثم تقديم تقارير عن ما جرى في المباريات.

ولفتت إلي أن أهم فترة في شغلها الساعة التي قبل الماتش بالضبط فكله يوصل في مواعيده وإجراء التدريبات ولا يحدث تأخير ثانية عن موعد المحدد للمباراة.





