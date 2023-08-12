منتخب أستراليا تقصي فرنسا وتصعد لنصف نهائي كأس العالم للسيدات

تأهل المنتخب الأسترالي إلى نصف نهائي كأس العالم للسيدات عقب تغلبه على نظيره منتخب فرنسا بركلات الترجيح (7-6) عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

وتنتظر سيدات أستراليا الفائز من مواجهة المنتخبين الإنجليزي والكولومبي ، والتي ستقام في ختام الدور ربع النهائي.

وكان المنتخب الإسباني تأهل أيضا للمرة الأولى في تاريخه إلى نصف نهائي البطولة بفوزه على هولندا وصيفة النسخة الماضية 2-1 بعد التمديد في ويلينجتون.

كما تأهل المنتخب السويدي إلى نصف نهائي كأس العالم للسيدات عقب تغلبه على نظيره المنتخب الياباني بهدفين مقابل هدف في إطار الدور ربع النهائي من البطولة.