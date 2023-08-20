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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ممكن يشل العضلات|تيك توكر شهيرة تسرد تجربتها مع «باربي بوتوكس».. وطبيبة تجميل ترد

إيزابيل لوكس
إيزابيل لوكس

حصل هاشتاج "باربي بوتوكس Barbie Botox" حاليًا على أكثر من 7 ملايين مشاهدة على TikTok.. كم أن فيديو التيك توكر (إيزابيل لوكس) الذي تشرح فيه بالتفصيل تجربتها الخاصة مع العلاج تمت مشاهدة  أكثر من 250000 مرة. 

شبيهة باربي

(إيزابيل لوكس) هي منشئ محتوى تبلغ من العمر 32 عامًا من ولاية فلوريدا تنسب الفضل لنفسها في صياغة عبارة (باربي بوتوكس).. وقالت "لقد جاءت هذه العبارة من فكرة أنك ستبدو مثل باربي، فهذا النوع من البوتوكس يطيل الرقبة ويعمل على تنحيف الكتفين عندما يتم تنفيذه بشكل صحيح".

حقن 40 وحدة 

سردت (إيزابيل لوكس) تجربتها مع باربي بوتوكس قائلة إنه تم حقن 40 وحدة من باربي بوتوكس في كل شبه منحرف برقبتها مما أدى إلى رفع عضلات عنقها، مشيرة إلى أنها قامت بفعل ذلك بهدف تنحيف كتفيها استعدادًا لحفل زفافها، والتخلص من بعض آلام الجزء العلوي من الظهر. 

وتم تصميم هذا الإجراء في الأصل للمساعدة في تقليل الإجهاد على العضلات شبه المنحرفة والتي يمكن أن تسبب الصداع النصفي وتوتراً شديداً في الرقبة.. أما الآن، فيتم استخدامه كخطوة تجميلية لتقليل حجم الكتفين وإطالة الرقبة.. وهي تكتسب زخمًا على وسائل التواصل الاجتماعي. وفقًا لموقع CNN.

ألم حقيقي وتيبس في الرقبة

وقالت (لوكس) إنها دفعت 1200 دولار أمريكي مقابل الحصول على باربي بوتوكس وطلب منها تجنب حمل حقائب الظهر الثقيلة وممارسة التمارين الشاقة والمساج لمدة 72 ساعة على الأقل. 

وأضافت: "كنت في الحقيقة خائفة للغاية، فبمجرد دخول (البوتوكس)، لا يمكنك فعل أي شيء.. "واستكملت "في الأسبوع الأول شعرت بألم حقيقي وتوتر وتيبس في رقبتي وكتفي وأعلى ظهري.. كنت حقًا قلقة.. وبعد شهرين، شعرت بكوني أفضل من أي وقت مضى".

وأصرت (لوكس) على أن هذا ليس علاجًا يجب الاستخفاف به قائلة "أعتقد أنك بحاجة للذهاب إلى جراح أو طبيب للحصول على هذا النوع من البوتوكس". 

مخاطر كبيرة 

وقالت الدكتورة باريشا أشاريا، طبيبة التجميل في عيادة التجميل الطبية الشهيرة في لندن ووترهاوس يونغ: "عندما يتم حقن البوتوكس في العضلات، فإنه يوقف الاتصال بالعصب".. وبمرور الوقت يؤدي إلى إضعاف العضلات وشللها.. بشكل غير مباشر، تتقلص العضلة ".

وأضافت: ومع ذلك، إذا لم يتم فعله بشكل صحيح، أو بجرعة خاطئة، يمكن أن يشل باربي بوتوكس العضلات تمامًا، كما قالت الدكتور أشاريا.. يمكن أيضًا أن ينتقل البوتوكس أحيانًا من موقع الحقن الأصلي، مما يضعف الاتصال العصبي للعضلات المحيطة الأخرى.. "وخصوصًا إذا كان حول الرقبة، فقد يكون ذلك مهمًا جدًا لأنه يمكن أن يؤثر على قدرتك على رفع رأسك بشكل صحيح".

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