وزير التموين: لا يمكن تطوير التجارة الداخلية إلا بإنشاء بنية أساسية حقيقية|فيديو

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين أنه كان لابد من إنشاء ووضع أساس لبنية أساسية حقيقية تستطيع تحمل مفهوم التنمية الشاملة، متابعًا أن التنمية المستدامة تعمل على إدارة الإمكانيات الحالية من أجل استمرارها في المستقبل.



وأضاف وزير التموين ، خلال كلمته بافتتاح مكتب السجل التجاري النموذجي بالمنطقة التجارية بطنطا والمذاعة عبر فضائية تن، اليوم الأحد، أن الفترة الماضية شهدت مرحلتين غاية في الأهمية الأولى وهي بناء بنية أساسية حقيقية تستطيع أن تبنى عليها الجمهورية الجديدة والمرحلة الثانية هي رفع مستوى الخدمات.



وأشار وزير التموين ، إلى أنه لا يمكن تطوير التجارة الداخلية إلا بإنشاء بنية أساسية حقيقية والمتمثلة في وجود مناطق لوجيستية.