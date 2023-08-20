عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التموين: لا يمكن تطوير التجارة الداخلية إلا بإنشاء بنية أساسية حقيقية|فيديو

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين أنه كان لابد من إنشاء ووضع أساس لبنية أساسية حقيقية تستطيع تحمل مفهوم التنمية الشاملة، متابعًا أن التنمية المستدامة تعمل على إدارة الإمكانيات الحالية من أجل استمرارها في المستقبل.

وأضاف وزير التموين ، خلال كلمته بافتتاح مكتب السجل التجاري النموذجي بالمنطقة التجارية بطنطا والمذاعة عبر فضائية تن، اليوم الأحد، أن الفترة الماضية شهدت مرحلتين غاية في الأهمية الأولى وهي بناء بنية أساسية حقيقية تستطيع أن تبنى عليها الجمهورية الجديدة والمرحلة الثانية هي رفع مستوى الخدمات.

وأشار وزير التموين ، إلى أنه لا يمكن تطوير التجارة الداخلية إلا بإنشاء بنية أساسية حقيقية والمتمثلة في وجود مناطق لوجيستية.

وزير التموين التجارة الداخلية التنمية المستدامة التموين توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

السر انكشف.. زوجة مدحت شلبي تكشف الفريق الذى يشجعه فى مصر

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن تعاقد الشباب السعودي مع زيزو.. تفاصيل

طرح شهادة ادخار بالجنيه بعائد تراكمي 39% مدفوع مقدما.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بالطائرات والصواريخ .. القوات الروسية تضرب الجيش الأوكراني في 153 منطقة خلال يوم

ليست السعودية| تعرف علي الدولة المنظمة لكأس العرب للأندية

البورصة تربح 2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

هدوء نسبي في سعر المعدن الأصفر وهذه قيمة الجنيه الذهب الآن

أخبار التعليم .. قرارات عاجلة بشأن العام الدراسي الجديد .. العلوم 82.9% والتجارة 64.9% ومفاجأة في الآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023  

انهيار عرش الدولار.. ماذا ينتظر الأخضر بعد اعتماد عملات جديدة منافسة له؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. هذه الفئات ممنوعة من تناول التين البرشومي

لن تتوقعهم.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي

فيها تأجيل مدارس ... كيف ينتشر فيروس كورونا الجديد

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

هاني عادل: لهذا السبب سميت مشروع الغنائي بالرجل الرمادي| فيديو

أنا تريند.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يطلب الزواج من حسناء ميامي

مصر والبريكس.. تصريح مهم من الرئيس السيسي حول المجموعة الأهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ