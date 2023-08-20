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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد ياسين الدراجي يتحدث عن جنائن معلقة بعد عرضه في عمان السينمائي

أحمد ياسين الدراجي
أحمد ياسين الدراجي

شهد اليوم الأحد عرض فيلم "جنائن معلقة" بمسابقة مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم بحضور مخرجه أحمد ياسين الدراجي.

 

وعقب العرض أقيمت ندوة أدارها الناقد محمد نبيل تحدث خلالها عن كون الفيلم ضمن الأهم في انتاجات السينما العربية خلال العام الماضي.

 

فيما كشف أحمد ياسين الدراجي الكثير عن تفاصيل تصوير العمل، والصعوبات التي واجهت فريق التصوير، ورحلة الفيلم بالمهرجانات، وأضاف: هذا الفيلم السينمائي هو اروائي الأول الطويل الذي أقدمه، ورغم قسوة ظروف المنطقة التي صورنا فيها، إلا أن التجربة كانت ممتعة وحماسية.

 

قصة الفيلم مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت في عام 2006 عندما كانت الحرب الأهلية تعصف ببغداد، وكانت المدينة تشهد وجوداً كثيفاً للقوات الأميركية.

 

ويحكي عن الشقيقين طه وأسعد اللذين يبحثان عن لقمة العيش من خلال جمع المعادن والبلاستيك من مكب النفايات الأسطوري الشهير باسم «جنائن بابل المعلقة» في بغداد.

 

ويعرض مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم مجموعة أفلام متنوعة عربية وعالمية. أطلقت دورته الأولى عام ٢٠٢٠ وأصبح خلال فترة وجيزة حدثاً هاماً في المشهد السينمائي. يهدف المهرجان إلى الترويج للتعبير الإبداعي المميز وتوفير منصّة لصنّاع الأفلام لعرض أعمالهم لاسيما الأولى منها.

 

 

وتعتبر الميزة الأساسية لهذا المهرجان تركيزه على الأعمال الأولى. حيث إن المهرجان هو المهرجان السينمائي الأوَّل الذي يسلط الضوء على الإنجازات الأولى في صناعة الأفلام. تختار لجان تحكيم دولية أفضل فيلم عربي روائي طويل وأفضل فيلم عربي وثائقي طويلة وأفضل فيلم عربي قصير. في حين يختار الجمهور فيلمه الدولي المفضل لمخرجٍ في عمله الأول. تحصل جميع الأفلام الفائزة على جوائز نقدية.

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