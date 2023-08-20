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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسري نصر الله يوجه التحية لفريق مهرجان عمان السينمائي

مهرجان عمان السينمائي
مهرجان عمان السينمائي

حرص المخرج الكبير يسري نصر الله على توجيه التحية لفريق عمل مهرجان عمان السينمائي - أول فيلم، وذلك قبل مغادرته العاصمة الأردنية، كما زار مكتب المهرجان وأثنى على جهود مديرة المهرجان ندى دوماني وكامل فريقها.

المهرجان خصص ندوة كبيرة للمخرج المصري مساء أمس في سينما تاج، وحضرها عدد كبير من ضيوف وجمهور المهرجان، تطرقت للعديد من المحطات في مشوار نصر الله، وكشف خلالها تفاصيل دقيقة تتعلق بطريقة عمله على الأفلام بداية من الفكرة وحتى التنفيذ.

ويعتبر يسري نصر الله أحد الأعضاء البارزين بالمجلس الإستشاري لمهرجان عمان السينمائي الدولي، والذي يضم في عضويته أيضا جورج خبّاز (ممثل وكاتب ومخرج مسرحي وفنان تصويري وأستاذ جامعي)، جيهان الطاهري (مخرجة وكاتبة وفنانة تصويرية ومنتجة)، رشيد مشهراوي (مخرج وكاتب)، سامر المجالي (المدير التنفيذي للخطوط الجوية الملكية الأردنية)، سمير (مخرج ومنتج).

كما ينضم للمجلس كل من صبا مبارك (ممثلة ومنتجة)، عبد الرزاق عربيات (المدير العام لهيئة تنشيط السياحة)

عمر أبو جابر (رجل أعمال)، لينا دي لادوسيت (مستشارة في مجال الأعمال الخيرية والثقافية)، مهند البكري (المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام).

يعرض مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم مجموعة أفلام متنوعة عربية وعالمية. أطلقت دورته الأولى عام ٢٠٢٠ وأصبح خلال فترة وجيزة حدثاً هاماً في المشهد السينمائي. يهدف المهرجان إلى الترويج للتعبير الإبداعي المميز وتوفير منصّة لصنّاع الأفلام لعرض أعمالهم لاسيما الأولى منها.

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