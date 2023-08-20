تجرد من إنسانيته.. القصة الكاملة للقبض على عاطل أنهى حياة والدته بالإسكندرية

تجرد من كل مشاعر الإنسانية التي جُبِل الناس عليها، حيث أقدم عاطل على قتل والدته داخل مسكنها بمنطقة النهضة التابعة لحي العامرية أول، غربي الإسكندرية.

وبدأت الواقعة، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها بمنطقة النهضة دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة ترافقهم سيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة سيدة مسنه داخل مسكنها بعد التعدي عليها بسلاح أبيض، مما أدى إلى مصرعها.

وبتكثيف التحريات، تبين أن وراء الواقعة نجل المجني عليها، عاطل، ومقيم بذات المسكن.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم والتحقيق معه، وتم تشكيل فريق بحث، وتم عمل كمين، وألقى القبض على المتهم.

وقال شاهد عيان لصدى البلد، إن المتهم مدمن للمواد المخدرة، ومشهور بالمنطقة، وتم الإبلاغ عنه من قبل أحد الجيران.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وأصدرت نيابة العامرية أول بالإسكندرية حبس عاطل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، عقب اتهامه بقتل والدته، وقررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من الكشف الطبي عليها.