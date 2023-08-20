محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة الإضاءة وصيانة وإصلاح أعمدة وكشافات الإنارة

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء والجهات المختصة برفع كفاءة الإضاءة وصيانة وإصلاح أعمدة وكشافات الإنارة بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.

وقامت إدارة الكهرباء بحي شرق بفصل 35 إعلان بطريق الكورنيش ومنطقة كليوباترا ودهان وصيانة 25 عمود إنارة بمنطقة سموحة.

وكثف حي أول المنتزه جهود رفع كفاءة قطاع الإنارة العامة بنطاق الحي، وتم فرد شبكة هوائية وتركيب كشافات كهربائية واستبدال التالفة وتغيير خلية كهروضوئية وإصلاح أعطال بالكابلات الأرضية المغذية لكشافات الإنارة بعدة مناطق وطرق رئيسية بالحي.

وواصل حي وسط صيانة الأعمدة والكشافات الكهربائية والشبكة الهوائية بخط السلام بقرية "أبيس القرية" والجزيرة الوسطى بطريق قنال السويس السريع.

وقام حي الجمرك بصيانة وإصلاح الكشافات التالفة وتركيب أذرع ومفاتيح لكشافات أخرى وصيانة اللوحة الكهربائية وعزل وتأمين الكابلات بعدة مناطق بنطاق الحي، مع القيام بالتنبيه على المحلات التجارية والمنشآت بتخفيض الإضاءة الخارجية لترشيد استهلاك الكهرباء