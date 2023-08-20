عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقية: تحصين 418 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تحصين الماشية
تحصين الماشية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية و توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، و العمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي ، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة للوقاية من مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وقال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع التي بدأت أعمالها في ١٥ يوليو ٢٠٢٣م قامت المديرية عن طريق  (١٨٠ ) لجنة خلال ال ٥ أسابيع الماضية من الحملة بتحصين ( ٤١٨ ألف و ٩٣٥) رأس ماشية مابين تحصين ( ٢١١ ألف و ٤٤٧ ) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و (٢٠٧ ألف و ٤٨٨ ) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ( ٨٠٥٦) رأس ماشية.

«أورمان الشرقية» تنظم قافلة طبية لدعم المرضى غير القادرين بديرب نجم وكفر صقر

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وتم عقد  (٣٨٢٢)  ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

واكد مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين  باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيدا بإقبال المواطنين على الحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

احتياجات السوق المحلي الثروة الحيوانية الحمى القلاعية والوادي المتصدع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الطب البيطري الشرقية المرضي غير القادرين راس ماشية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

قرار عاجل بشأن محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

السر انكشف.. زوجة مدحت شلبي تكشف الفريق الذى يشجعه فى مصر

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

ثنائي الزمالك يوقع على عقود الانتقال لـ نادي سموحة

موضوعات متعلقة

للمرة الثانية..النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية بالشرقية لـ 225 درجة

إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

مصرع وإصابة طفلين في حادث انقلاب موتوسيكل بالشرقية .. بالأسماء

«أورمان الشرقية» تنظم قافلة طبية لدعم المرضى غير القادرين بديرب نجم وكفر صقر

مصرع ربة منزل تحت عجلات قطار في الشرقية

إنقاذ مريض مصاب بضعف بضربات القلب وانقطاع بالضفيرة الكهربية في الزقازيق العام

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات المقدمة بالمركز الطبي بالحسينية

إزالة 5 مقابر تم بنائهم بالمخالفة على أرض زراعية بالشرقية

ترشيحاتنا

مساعد وزيرة التضامن: برنامج الوقاية من المخدرات نجح في 4460 مدرسة

احذر تضليل العدالة.. علي جمعة يوضح عقوبة هذه الجريمة من سورة النساء

التمريض81.4 % و83% للعلوم .. والبترول والتعدين والحاسبات 80%|توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2023

بعد إصابته|اتحاد جدة يضع أحمد حجازي خارج الخدمة.. هل سيعود لـ الأهلي؟

سيارات أوتوماتيك للبيع بـ 500 ألف جنيه| صور

باقي 40 يوما .. موعد بدء الدراسة للعام الجديد 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمساعدة منتجي الطعام.. إيطاليا تواجه غزو الكابوريا بـ 3.1 مليون دولار

احذر .. هذه الفئات ممنوعة من تناول التين البرشومي

لن تتوقعهم.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي

فيها تأجيل مدارس ... كيف ينتشر فيروس كورونا الجديد

فيديو

حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

هاني عادل: لهذا السبب سميت مشروع الغنائي بالرجل الرمادي| فيديو

أنا تريند.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يطلب الزواج من حسناء ميامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ