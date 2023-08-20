تراجع الدينار الكويتي.. ننشر أسعار العملات العربية أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار العملات العربية، تباينا فى بنوك مصر والأهلى البنك المركزي، حيث انخفض الدينار الكويتي بشكل طفيف فيما استقر الريال والدرهم علي مدار تعاملات الأسبوع.

ويرصد “صدى البلد”، حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر .



أسعار العملات العربية

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصرى ختام تعاملات اليوم الأحد ليسجل 99.24 جنيه للشراء و100.22 جنيه للبيع مقابل 100.23 جنيه للبيع بتراجع قرش واحد.



بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي 8.38جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع .



أسعار العملات العربية فى بنك مصر

وسجلت العملات العربية اليوم الأحد فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى أعلى العملات العربية سعرا حوالي 99.22جنيه للشراء و 100.22جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه خلال تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي



وسجلت العملات العربية اليوم الأحد فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى نحو 100.14جنيه للشراء و 100.59 جنيه للبيع مقارنة 100.56جنيه للبيع بإنخفاض 3 قروش .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.22جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع .



العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.