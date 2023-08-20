عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع الدينار الكويتي.. ننشر أسعار العملات العربية أمام الجنيه في البنوك

اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية ختام الأحد

شهدت أسعار العملات العربية، تباينا فى بنوك مصر والأهلى البنك المركزي، حيث انخفض الدينار الكويتي بشكل طفيف فيما استقر الريال والدرهم علي مدار تعاملات الأسبوع.

ويرصد “صدى البلد”، حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر .


أسعار العملات العربية

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصرى ختام تعاملات اليوم الأحد ليسجل 99.24 جنيه للشراء و100.22 جنيه للبيع  مقابل 100.23 جنيه للبيع بتراجع قرش واحد.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي 8.38جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع .


أسعار العملات العربية فى بنك مصر

وسجلت العملات العربية اليوم الأحد فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى أعلى العملات العربية سعرا  حوالي 99.22جنيه للشراء و 100.22جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه خلال تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو  8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

txt

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

txt

رسميا.. أسعار الريال السعودي في مصر اليوم

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي


وسجلت العملات العربية  اليوم الأحد فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى نحو 100.14جنيه للشراء و 100.59 جنيه للبيع مقارنة 100.56جنيه للبيع بإنخفاض 3 قروش .


سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.22جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع .


العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

 

 

العملات العربية أسعار الدينار الكويتي الريال السعودى الدرهم الاماراتى جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

التمريض81.4 % و83% للعلوم .. والبترول والتعدين والحاسبات 80%|توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2023

قرار عاجل بشأن محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

السر انكشف.. زوجة مدحت شلبي تكشف الفريق الذى يشجعه فى مصر

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

شوبير يكشف تطورات جديدة بشأن استقالة مجلس إدارة الزمالك

ترشيحاتنا

جمال شعبان: الحزن يكسر عضلة القلب

إعلان اسم رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة قبل نهاية أكتوبر| تفاصيل

وزارة النقل تكشف السبب وراء تكدس الشاحنات على الحدود المصرية-السودانية.. صور

صحفى سودانى: معارك دامية فى أم درمان وخسائر كبيرة للدعم السريع

لاعتدائه على زميلته.. «الإدارية العليا» تؤيد الحكم على سائق بالمنوفية

نقيب الصحفيين: كريم أسعد «بخير» ويعود لمنزله خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دفعت ألف دولار.. صدمة فتاة أمريكية لتعرضها لعملية “غش” في شراء كلب

مش خليجي.. القصة الكاملة لصاحب ترند نقطة العروس والمعازيم

أمريكا..فيديو لزبون ينقذ محالا من سرقة خطيرة.. وهذا ما حدث

بعد إصابته|اتحاد جدة يضع أحمد حجازي خارج الخدمة.. هل سيعود لـ الأهلي؟

فيديو

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

هاني عادل: لهذا السبب سميت مشروع الغنائي بالرجل الرمادي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ