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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستشار الألماني: لا نريد تصاعد الأمور إلى حرب بين روسيا وحلف الناتو

المستشار الألماني
المستشار الألماني

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، إن الدول الغربية ستستمر في دعمها لـ أوكرانيا لسنوات عدة قادمة. 

وأوضح شولتز خلال مناقشة نُظمت كجزء من اليوم المفتوح للحكومة الفيدرالية الألمانية، أن جزءًا من المجتمع الألماني يعارض إمدادات الأسلحة إلى كييف، لكنه أعرب عن ثقته في أن غالبية الألمان يدعمون إجراءات الحكومة. 

وأضاف: "سيتعين علينا تقديم الدعم لفترة طويلة لـ أوكرانيا، لذلك نحن بحاجة إلى تقييم كل قرار"بدقة".

وشدد شولتز على أنه لا يريد أن تتصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي"الناتو"، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن التنسيق والتخطيط الشامل مهمان لمصالح المستقبل.

وأشار المستشار الالماني إلى أن ألمانيا تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث المساعدة العسكرية لـ أوكرانيا. لافتا إلى أنه إذا كانت برلين تخشى إثارة غضب موسكو فستتصرف "بطريقة مختلفة تمامًا"، ولكن كان من الصواب وسيظل دائمًا التفكير في كل قرار، والتفكير في كيفية استخدام الأسلحة، وتكييف استخدامها بشكل ملائم وما نحن مستعدون له بشكل عام، ونفعل ذلك بالتنسيق الوثيق مع أصدقائنا وحلفائنا.

وبحسب وزارة المالية الألمانية، فإن المساعدات الألمانية لـ أوكرانيا وصلت إلى 22 مليار يورو. 

وعلى الجانب الآخر، أكدت روسيا مرارًا أن إمدادات الأسلحة من الغرب إلى كييف ومساعدته في تدريب القوات الأوكرانية لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ولن يغير الوضع في ساحة المعركة.

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