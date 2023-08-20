عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5.44 مليار دولار.. ألمانيا تعلن تقديم مساعدات عسكرية سنوية لـ أوكرانيا

ألمانيا وأوكرانيا
ألمانيا وأوكرانيا

أعلن وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، اليوم الأحد، أن ألمانيا تتوقع أن تقدم مساعدات مالية لـ أوكرانيا، تبلغ 5 مليارات يورو أي 5.44 مليار دولار سنويًّا.

وتعتبر ألمانيا من أكبر الدول الأوروبية الداعمة لـ أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، معلنه أنها ستستمر في تقديم الدعم طالما اقتضت الحاجة.

وفي مايو الماضي، أعلنت برلين عن مساعدات عسكرية لـ كييف بقيمة 2.7 مليار يورو، في حزمة شملت دبابات وطائرات مُسيّرة.

وترددت ألمانيا في البداية في تقديم أسلحة ثقيلة لـ أوكرانيا، لمساعدتها في مواجهة القوات الروسية خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد القتال.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن مساعدات دفاعية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار.

وفي يوليو الماضي، قدمت الخارجية الأمريكية مساعدات عسكرية تشمل تقديم معدات وخدمات دفاعية مثل الرادارات والأسلحة المضادة للدروع والمركبات المدرعة.

حيث تذهب المساعدات إلى دعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي وتعزيز سيادتها وأمنها.

دبلوماسى أمريكى سابق : استمرار مساعدات الولايات المتحدة لأوكرانيا .. فيديو

200 مليون دولار.. بايدن يقترب من الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

المانيا أوكرانيا وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر العملية العسكرية الروسية القوات الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

قرار عاجل بشأن محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

السر انكشف.. زوجة مدحت شلبي تكشف الفريق الذى يشجعه فى مصر

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

موضوعات متعلقة

لافروف: قيمة المساعدات الغربية لأوكرانيا تجاوزت 160 مليار دولار

بايدن ينسى شعبه لأجل أوكرانيا.. فوضى وغضب في هاواي بسبب نقص المساعدات

وزير الخارجية: ترحيب عربي بقرارات حكومة سوريا بدخول المساعدات الإنسانية

إعلان عاجل من الولايات المتحدة بشأن المساعدات العسكرية الجديدة لـ أوكرانيا

الإمارات ترسل طائرة تحمل 13 طنا من المساعدات إلى تشاد للسودانيين

إثيوبيا.. دعوات لإرسال المساعدات الإنسانية إلى إقليم أمهرة

تعليق برامج المساعدات.. البيت الأبيض يكشف حقيقة انسحاب القوات الأمريكية من النيجر

منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية تشدد على أهمية وصول المساعدات للسودان

ترشيحاتنا

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

انخفاض أسعار الذهب في مصر.. الجرام بكام؟

كنز تمتلكه مصر تحدث عنه الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية | ما قصته ؟

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

"أباتشي" تخطط لاستثمار 1.4 مليار دولار جديدة في السوق المصرية العام المقبل

سليمان وهدان يكشف عن موقفه من الترشح مرة أخرى في انتخابات الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. هذه الفئات ممنوعة من تناول التين البرشومي

لن تتوقعهم.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي

فيها تأجيل مدارس ... كيف ينتشر فيروس كورونا الجديد

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

هاني عادل: لهذا السبب سميت مشروع الغنائي بالرجل الرمادي| فيديو

أنا تريند.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يطلب الزواج من حسناء ميامي

مصر والبريكس.. تصريح مهم من الرئيس السيسي حول المجموعة الأهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ