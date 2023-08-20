5.44 مليار دولار.. ألمانيا تعلن تقديم مساعدات عسكرية سنوية لـ أوكرانيا

أعلن وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، اليوم الأحد، أن ألمانيا تتوقع أن تقدم مساعدات مالية لـ أوكرانيا، تبلغ 5 مليارات يورو أي 5.44 مليار دولار سنويًّا.

وتعتبر ألمانيا من أكبر الدول الأوروبية الداعمة لـ أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، معلنه أنها ستستمر في تقديم الدعم طالما اقتضت الحاجة.

وفي مايو الماضي، أعلنت برلين عن مساعدات عسكرية لـ كييف بقيمة 2.7 مليار يورو، في حزمة شملت دبابات وطائرات مُسيّرة.

وترددت ألمانيا في البداية في تقديم أسلحة ثقيلة لـ أوكرانيا، لمساعدتها في مواجهة القوات الروسية خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد القتال.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن مساعدات دفاعية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار.

وفي يوليو الماضي، قدمت الخارجية الأمريكية مساعدات عسكرية تشمل تقديم معدات وخدمات دفاعية مثل الرادارات والأسلحة المضادة للدروع والمركبات المدرعة.

حيث تذهب المساعدات إلى دعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي وتعزيز سيادتها وأمنها.