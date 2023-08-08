200 مليون دولار.. بايدن يقترب من الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن مسؤولون أمريكيون، أن إدارة الرئيس جو بايدن، ستعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وفي تصريحات لـ رويترز، اليوم الثلاثاء، قال المسئولون الأمريكيون، إن المساعدات الجديدة المقدرة من واشنطن إلى كييف، ستكون بقيمة 200 مليون دولار.

وتواصل الولايات المتحدة دعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية إضافية تساعدهم على حماية بلادهم في مواجهة العدوان الروسي، وفقا لبيان عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وأذنت مسبقا إدارة بايدن بالسحب الخامس والعشرين من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا، منذ أغسطس 2021، بموجب تفويض من الرئيس ذاته، واشتمل السحب على “أسلحة وذخائر ومعدات إضافية بقيمة 400 مليون دولار” من قوائم جرد وزارة الدفاع الأمريكية.

ويصل بذلك إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا إلى مستوى غير مسبوق يبلغ حوالي 19,3 مليار دولار.

وتواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب أكثر من 40 حليفا من الحلفاء والشركاء؛ لدعم الشعب الأوكراني، وإفادة أوكرانيا في ساحة المعركة أمام قوات الجيش الروسي.

وأكدت الخارجية الأمريكية مواصلة دعم أوكرانيا؛ حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها، وتكون في أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات عندما يحين الوقت.