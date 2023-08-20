قوة دفع لنا| طلعت عبدالقوي: الحوار الوطني فرصة ذهبية تحظى باهتمام الرئيس| فيديو

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه من الممكن أن تكون هناك مؤسسة وطنية للحوار الوطني؛ لاستمرار النقاشات في المشاريع التي تهم المواطن.

وأضاف، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "الحوار الوطني فرصة ذهبية تحظى باهتمام الرئيس السيسي، وهذه قوة دفع لنا".



وأشار الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن: "هناك وجهات نظر حول قانون انتخابات مجلس النواب داخل الحوار الوطني"، موضحا: "قد تصل المقترحات المقدمة للرئيس السيسي لـ 3 آراء في قضية واحدة".

وأوضح الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني،: "هناك عدد كبير من المواطنين محرومين من التأمين الصحي حتى الآن، ونناقش دخولهم ضمن مناقشات الحوار الوطني"، لافتا إلى أننا: "نناقش ضم تخصصات جديدة لمنظومة التأمين الصحي من خلال مناقشات الحوار الوطني".