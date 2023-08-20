عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قوة دفع لنا| طلعت عبدالقوي: الحوار الوطني فرصة ذهبية تحظى باهتمام الرئيس| فيديو

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه من الممكن أن تكون هناك مؤسسة وطنية للحوار الوطني؛ لاستمرار النقاشات في المشاريع التي تهم المواطن.

txt

طلعت عبد القوي: الطلاق يهدد المجتمع ومصر بها 900 ألف زيجة سنويا

txt

طلعت عبد القوي: التحالف الوطني ساهم فى ضم 600 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة

وأضاف، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "الحوار الوطني فرصة ذهبية تحظى باهتمام الرئيس السيسي، وهذه قوة دفع لنا".


وأشار الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن: "هناك وجهات نظر حول قانون انتخابات مجلس النواب داخل الحوار الوطني"، موضحا: "قد تصل المقترحات المقدمة للرئيس السيسي لـ 3 آراء في قضية واحدة".

 

وأوضح الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني،: "هناك عدد كبير من المواطنين محرومين من التأمين الصحي حتى الآن، ونناقش دخولهم ضمن مناقشات الحوار الوطني"، لافتا إلى أننا: "نناقش ضم تخصصات جديدة لمنظومة التأمين الصحي من خلال مناقشات الحوار الوطني".

طلعت عبد القوى الحوار الوطني الدكتور طلعت عبد القوي التحالف الوطني برنامج تكافل وكرامة تكافل وكرامة أمناء الحوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

قرار عاجل بشأن محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

تعليق ناري من الإعلامي أحمد جمال على استقالة مجلس إدارة الزمالك

اعتزال اضطراري وإقامة جبرية.. «الباز» يفجر مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام| فيديو

التمريض81.4 % و83% للعلوم .. والبترول والتعدين والحاسبات 80%|توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2023

ترشيحاتنا

أحمد موسى: أحمد جلال إبراهيم قاضٍ جليل ولم تُرفع عنه الحصانة

هل يتم توريد الأقماح داخل مصر بالدولار؟.. التموين توضح

تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. تعرف على شروط الكليات وكيفية التقديم

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة دخول متحور كورونا الجديد إلى مصر| فيديو

مدير النشاط الرياضي للزمالك يتقدم باستقالته.. مستند

تفاصيل مثيرة في واقعة طبيب مزيف أجرى عمليات جراحية خطيرة للسيدات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. نهاية مأساوية لـ كهلين أثناء مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا 

دفعت ألف دولار.. صدمة فتاة أمريكية لتعرضها لعملية “غش” في شراء كلب

مش خليجي.. القصة الكاملة لصاحب ترند نقطة العروس والمعازيم

أمريكا..فيديو لزبون ينقذ محالا من سرقة خطيرة.. وهذا ما حدث

فيديو

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ