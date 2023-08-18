عضو مجلس الأمناء: الحوار الوطني دفعة كبيرة نحو الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني يمثل دفعة كبيرة نحو الجمهورية الجديدة.

وأضاف، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الرئيس السيسي كان داعما للحوار الوطني منذ اللحظة الأولى من انطلاقه، وظهر ذلك في العديد من المواقف السابقة ومنها عندما تحدثنا عن مد الإشراف القضائي على الانتخابات".

وأشار طلعت عبد القوي: "الاستجابة الفورية للرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني تؤكد دعمه له.. تعودنا من الرئيس انه داعم ومؤيد للحوار الوطني ومخرجاته".