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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طلعت عبد القوي: التحالف الوطني ساهم فى ضم 600 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

قال طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ساهم فى ضم 600 ألف أسرة دعم لبرنامج تكافل وكرامة بتكلفة 2.2 مليار جنيه كدعم لبرنامج تكافل وكرامة.

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وأضاف طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قدم لـ5 مليون مواطن خدمات صحية".

 

وأشار طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،: "التحالف لديه 149 ألف مشروع لذوي الإعاقة فقط"، مضيفا: "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قدم 150 ألف فدان لـ100 ألف مزارع لزراعة قمح وفول صويا".

 

وأوضح طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،: "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قدم 160 مليون جنيه لشراء أجهزة طبية".
 

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