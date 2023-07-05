طلعت عبد القوي: 30 مليون مواطن استفادوا من خدمات الجمعيات الأهلية

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن المجتمع الأهلي كان له دور مهم للغاية خلال الفترتين الماضية والحالية.

ولفت الدكتور طلعت عبد القوي خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن 36 ألف جمعية أهلية تم توفيق أوضاعها من إجمالي 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية.

وأشار إلى أن تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان أمرا جديدا وغير مسبوقا، فضلا عن أنه تجربة فريدة وغير مسبوقة ليس على مستوى مصر فقط، بل مستوى المنطقة بأسرها.

وأوضح أن التحالف أنفق خلال 10 أشهر، نحو 14 مليار جنيه على المواطنين الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية بصور مختلفة، سواء بتقديم مساعدات للأسر الأكثر الاحتياجا، مستهدفا 30 مليون مواطن مصري، كما تم تقديم 25 مليون كرتونة مواد غذائية، وعلاج 5 ملايين مواطن من خلال القوافل التحالف الوطني، وزراعة 150 ألف فدان لصغار الفلاحين بمحاصيل استراتيجية.

