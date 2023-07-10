طلعت عبد القوي: الرئيس السيسي قدم دعما كبيرا لمنظمات المجتمع المدني.. فيديو

أكد طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الرئيس السيسي قدم دعم كبير لمنظمات المجتمع المدني.



وقال طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يستهدف 35 مليون مصري".



وأضاف طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،: "لدينا قاعدة بيانات كاملة عن خريطة الأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية".

وأشار طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،: "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ساهم فى ضم 600 ألف أسرة دعم لبرنامج تكافل وكرامة".