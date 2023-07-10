أحمد موسى: التحالف الوطني سيكون منظومة مقننة غير تابعة للحكومة.. فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي بدأ بنحو 44 جمعية خيرية، ووصل الآن لـ45 ألف جمعية تحت مظلة التحالف الوطني.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى،: “يوجد في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نحو 250 ألف متطوع، بمعدل وصول 3 آلاف قرية تابعة لـحياة كريمة لهم 20 ألف تابع، من إجمالي 4500 قرية”.

وتابع أحمد موسى: التحالف الوطني للعمل الأهلي سيصل لـ60 مليون مواطن، في كل قرى الجمهورية، مؤكدا أنه لن يكن هناك محتاجا أو معيلا لأسرة فقيرة إلا وسيصل إليه خدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي، باعتباره منظومة مقننة لكنها غير تابعة للحكومة ولا تدخل في عملهم من أي مؤسسة.

ولفت أحمد موسى إلى أن مؤسسة أبو العينين للعمل الأهلي ضمن المجموعة الأساسية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والتي تعمل منذ 40 عاما في العمل الخيري.



وأكد أن مؤسسة النائب محمد أبو العينين الخيرية واحدة من شركاء النجاح في التحالف الوطني، مشيرا: "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي له قانون مستقل ولا أحد يتدخل في عمله".