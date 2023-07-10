شاهد رد فعل أحمد موسى على فيديو خروج الموظفين من العاصمة الإدارية..فيديو

استعرض الإعلامي أحمد موسى، عدة فيديوهات لحظة خروج الموظفين عقب انتهاء العمل اليومي في العاصمة الإدارية الجديدة، معلقا: “كانوا بيقولوا محدش هيروح العاصمة”.



وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "هذا الفيديو رسالة واضحة وصريحة لمن يريد أن يرى فكرة العاصمة"، مضيفا: "فيه وزارات بتقعد تشتغل من الصبح لحد بالليل".

وأشار: "ما أعرضه جزء من العاملين في العاصمة الإدارية وقت الخروج بعد ما خلصوا عملهم"، موضحا أن العديد من الشائعات التي روجت من قبل المنصات الإلكترونية، أن العاصمة الإدارية، لن يسكنها أحد، والحياة لن تدب في العاصمة.

وأضاف موسى، أن ما نشاهده اليوم من حركة في العاصمة الإدارية عقب نقل العديد من الوزارات موظفيها للعمل من مقراتها بالعاصمة، وما نراه اليوم يسكت كل المشككين.