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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وداعا للسولار.. أحمد موسى يطالب بتعميم محطات الري العاملة بالطاقة الشمسية| فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

طالب الإعلامي أحمد موسى، وزارة الري، بتوفير وتعميم محطات الري التي تعمل بالطاقة الشمسية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

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وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "محطات الري التي تعمل بالطاقة الشمسية توفر على المزارعين"، موضحا "محطات الطاقة الشمسية توفر في المياه ومصاريف التشغيل من سولار وغيره فضلا عن أنها حل مبتكر هتوفر المياه".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، "محطات الري بالطاقة الشمسية طفرة جديدة في المجال الزراعي"، موضحا: "هذه المحطات توفر في تكاليف الري التقليدية"، لافتا إلى أن الري عبر الطاقة الشمسية يساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية للمحاصيل، وتكلفة المحطة يمكن تغطيته في 4 سنوات، والعمر الافتراضي لها نحو 25 عاما. 

وأكد أن ري  الأراضي الزراعية عبر محطات توليد الطاقة الشمسية، يحافظ على هدر المياه، وهذه التجربة لها أهمية كبيرة للحفاظ على المحاصيل من أساليب الري التقليدية، متابعا أن المزارعين في محافظتي كفر الشيخ والبحيرة كان لديهم تخوفات من تطبيق منظومة الري عبر الطاقة الشمسية، ولكن بعد نجاحها الكبير، شجعت جميع المواطنين على إنشاء محطات الري.

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "التجربة التي قامت بتنفيذها وزارة الري بعمل محطة ري بالطاقة الشمسية في كفر الشيخ تجربة ناجحة".
 

أحمد موسى الري بالطاقة الشمسية برنامج على مسئوليتي المجال الزراعي الطاقة الشمسية الإعلامي أحمد موسى

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