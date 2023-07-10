أحمد موسى: كامل الوزير يتعرض لهجوم بسبب رغبته في تطوير قطار الغلابة|فيديو

تساءل أحمد موسى، عن سبب الهجوم على كامل الوزير بسبب رغبته في تطوير قطار الغلابة، مؤكدُا أن القروض التي تحصل عليها الوزارات لم تلق في البحر، بل في إنشاء المشروعات.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "أصعب شيء العمل العام.. والمنصب في القطاع العام أصبح مسئولية وليس رفاهية، كل مسئول أمامه مشروع في وقت محدد يجب أن ينفذه ويسلمه في الوقت المحدد، كل وزير يعمل ليل نهار لتقديم أفضل شيء للمواطن".

وأكد أن "الدولة لن توافق على أي قرض ليس له عائد اقتصادي، والوزارة التي ستحصل على القرض هي من تتحمل نتائجه، وعندما طلب الفريق كامل الوزير قرضا من أجل تطوير البنية التحتية لقطار الغلابة بين القاهرة والإسكندرية".

ووجه الإعلامي أحمد موسى، التحية للفريق كامل الوزير، وزير النقل، معلقا: "رجل يعمل على مدار الساعة منذ أن عرفناه"، مشيرا: " "دائما تجد الفريق كامل الوزير يتعرض لحملات من أهل الشر لأنه وزير مخلص، ولأنه ابن القوت المسلحة ولأنه جاد جدا ويعمل على مدار الساعة".

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي لن يوافق على مشروع ليس له عائد استثماري، مضيفا: "مفيش حد بيأخذ قرض علشان يحطه في جيبه، لكن بتكون علشان مشروعات العائد الخاص بها للشعب المصري".

ونوه بأن “الفريق كامل الوزير أكد أن كل المشروعات التي تتم تحقق عوائد.. والرئيس السيسي دائما يستفسر عن دراسة جدوى المشروعات، ولا يوافق على شيء ليس له عائد”.





