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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة ليست سعيدة.. أحمد موسى يصدم المواطنين على الهواء.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن التضخم في مصر الشهر الماضي وصل إلى 41%، معقبا: "مفاجأة ليست سعيدة".

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "قد يكون هذا هو أكبر رقم التضخم في تاريخ مصر"، لافتا: "البنك المركزي أعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 41% في يونيو 2023".

 

وأشار: "التضخم أثر سلبا على المواطن المصري خلال الفترة الأخيرة"، موضحا: "أكبر معدل تضخم على الإطلاق في مصر، وزيادة معدلات التضخم تعني ارتفاع الأسعار".

 

وأوضح: "الحكومة تأخرت في الأطروحات وتخارج الدولة.. وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية".

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