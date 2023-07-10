كامل الوزير لـ أحمد موسى: تعالى نروح ماتش القمة بـ تي شيرت الزمالك

تحدث الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن مباراة القمة المقبلة بين فريقي الأهلي والزمالك بالدوري المصري، قائلا: «عايزين الأيام الحلوة بين الناديين ترجع تاني، زي أيام حسن حلمي وصالح سليم».

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنا أحب النادي الأهلي ولا أخفي زملكاويتي، وبشجع الأهلي ضد أي فريق من بره، وده اللى لازم يرجع تاني، وكمان أنا هفكر أعمل محطة مترو في الجزيرة علشان خاطر الأهلوية».

واقترح كامل الوزير، على الإعلامي أحمد موسى، مشاهدة مباراة القمة من الاستاد والجلوس في مدرجات النادي الأهلي، قائلا:«والله العظيم أنا لوكنت رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لكنت أخذت المجلس كله ورحت النادي الأهلي علشان نقدم التهنئة بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا، هي دي الروح اللى لازم تكون موجودة في مصر».