أحمد موسى: مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء غدا.. ما السبب؟

أعلن الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا للإعلان عن الطروحات الحكومية الجديدة.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "رئيس الوزراء سيعلن عن الطروحات الحكومية الجديدة غدا خلال المؤتمر الصحفي، وستكون بداية قوية من جانب الحكومة".

أحمد موسى: التأخير في الطروحات الحكومة ليس في صالح البلد



قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة، لافتا إلى أن البنك المركزي أعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 41% في يونيو 2023.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الحكومة تأخرت في الأطروحات وتخارج الدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية".

وتابع: "الطروحات الحكومية ستساهم في تحسين أداء البورصة"، مؤكدا أن التأخير في الطروحات الحكومة ليس في صالح البلد.

واسترسل الإعلامي أحمد موسى،: "المواطن دائما على حق لأنه يتحمل الارتفاع في الأسعار"، مضيفا: "التضخم مرتفع في تركيا لـ70% والأرجنتين وصل إلى 51%"، لافتا: "مسئولية الحكومة والبنك المركزي هي السيطرة على التضخم"، قائلا: المواطن هو اللي بيدفع فاتورة ارتفاع الأسعار".