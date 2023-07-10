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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد موسى: مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء غدا.. ما السبب؟

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

أعلن الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا للإعلان عن الطروحات الحكومية الجديدة.

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وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "رئيس الوزراء سيعلن عن الطروحات الحكومية الجديدة غدا خلال المؤتمر الصحفي، وستكون بداية قوية من جانب الحكومة".

أحمد موسى: التأخير في الطروحات الحكومة ليس في صالح البلد


قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة، لافتا إلى أن البنك المركزي أعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 41% في يونيو 2023.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الحكومة تأخرت في الأطروحات وتخارج الدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية".

وتابع: "الطروحات الحكومية ستساهم في تحسين أداء البورصة"، مؤكدا أن التأخير في الطروحات الحكومة ليس في صالح البلد.

واسترسل الإعلامي أحمد موسى،: "المواطن دائما على حق لأنه يتحمل الارتفاع في الأسعار"، مضيفا: "التضخم مرتفع في تركيا لـ70% والأرجنتين وصل إلى 51%"، لافتا: "مسئولية الحكومة والبنك المركزي هي السيطرة على التضخم"، قائلا: المواطن هو اللي بيدفع فاتورة ارتفاع الأسعار".

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