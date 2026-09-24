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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بيانات: حركة الشحن عبر مضيق هرمز لا تزال دون متوسطها خلال 10 أيام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

أظهرت بيانات أولية، اليوم الخميس، أن 10 سفن تجارية عبرت مضيق هرمز أمس، الأربعاء، بزيادة عن 7 سفن في اليوم السابق، إلا أن حركة العبور ظلت دون المتوسط المتحرك لعشرة أيام، والبالغ نحو 17 سفينة يوميًا.

وأوضحت البيانات أن 9 سفن دخلت المضيق، بينها سفن محملة بالمعادن والحبوب وبضائع جافة سائبة أخرى، إلى جانب ناقلة غاز ضخمة فارغة، فيما غادرت سفينة واحدة محملة بالأسمدة، وذلك حتى الساعة 04:23 بتوقيت جرينتش اليوم، الخميس.

ولا تشمل الأرقام السفن التي ربما عبرت المضيق مع إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها لتجنب رصد تحركاتها.

وقبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، كان مضيق هرمز يشهد عبور نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يوميًا، تشمل ناقلات النفط والغاز وسفن البضائع السائبة والحاويات، في حركة كانت تمثل نحو 20% من الإمدادات العالمية اليومية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

في سياق متصل، قال مسئول إيراني كبير لرويترز، أمس الأربعاء، إن مواقف إيران والولايات المتحدة لا تزال متباعدة بشكل كبير بشأن سبل إنهاء الحرب، لكنه شدد على ضرورة استمرار المسار الدبلوماسي، وذلك بعد تأكيد الرئيس الإيراني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران لن ترضخ للضغوط الأمريكية.

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