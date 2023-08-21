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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 : دخل جيد

برج الدلو
برج الدلو

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 21 اغسطس 2023

تعامل مع مشاكل العلاقة لتكون سعيدًا في الحب، ستكون منتجًا في العمل هذا الأسبوع بينما سيكون هناك نجاح مالي أيضًا، الصحة جيدة ايضا.

توقعات برج الدلو اليوم مهنيا

ستكون حياتك المهنية منتجة هذا الأسبوع، سينجح بعض موظفي المبيعات والتسويق في الحصول على ترقية، تعامل مع العملاء بلباقة وسيشهد متخصصو تكنولوجيا المعلومات ومصممي الجرافيك نتائج إيجابية.

‏توقعات برج الدلو صحيا

تعامل مع جميع المشاكل الصحية بعناية، قد يصاب بعض كبار السن بمشاكل متعلقة بالتنفس تتطلب رعاية طبية، ومع ذلك ، ستكون معظم المشاكل بسيطة وستكون جيدًا طوال الأسبوع.

توقعات برج الدلو عاطفيا

أنت محظوظ من ناحية الحب هذا الأسبوع، سيقابل مواليد الدلو العزاب شخصًا مثيرًا للاهتمام في النصف الأول من الأسبوع، سوف تقابل شخصًا ما في مكان العمل أو الفصل الدراسي أثناء السفر أو في تجمع عائلي.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

تتوقع الأبراج دخلاً جيدًا هذا الأسبوع في شكل عوائد من استثمارات قديمة وممتلكات الأجداد وزيادة في الراتب، ستتوفر بعض خيارات الوظائف الجديدة التي تعد برفع الراتب. 

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