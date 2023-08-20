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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأمانة الفنية للحوار الوطني: توصلنا إلى نظام مناسب لإجراء الانتخابات المحلية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، إن عدد أعضاء المجالس المحلية على مستوى الجمهورية قد يصل لـ 60 ألف مقعد، وبالتالي المجالس المحلية هي المدرسة الحقيقية لتعليم السياسيين كيفية التعامل مع الحياة العامة. 

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وتابع "محمود فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن المادة 180 من الدستور خصصت مقاعد للشباب والمرأة ، وللعمال والفلاحيين داخل المجالس المحلية، لكي نضمن ان تمثل هذه القاعدة العريضة في المحليات، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني ساهم في التوصل إلى نظام انتخابي مناسب لإجراء الانتخابات المحلية.

وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن النظام الانتخابي في المجالس المحلية يعتمد على القائمة المطلقة بنسبة 75%، يقابلها قائمة نسبية بنسبة 25%، لافتا إلى أن القائمة المغلقة هي من ستحدد النسب المحدد في الدستور لتمثيل المرأة والشباب، وهذا الاقتراح حدث بالتوافق مع المعارضة  وهذا بمثابة أنجاز لا يجب ان يمر مرور الكرام.

وأكمل رئيس الأمانة الفنية ل الحوار الوطني، أن قضية المحليات كانت من أهم القضايا التي شهدت توافق في الحوار الوطني،  مشيرًا إلى أن أصعب شيء في قضية المحليات هو الاتفاق على النظام الانتخابي ، وهذا الامر تم الانتهاء منه . 


ولفت المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن الحوار الوطني لكي يكون وطنيا؛ فمن الضروري أن يشتمل على كل قضايا الوطن التي تهتم المواطن المصري بدون أي تميز، مشيرًا إلى أن هناك نوعين من مخرجات الحوار الوطني،  وبعض هذه المخرجات تهم النخب، و والبعض الآخر مخرجات يهم المواطن البسيط.

وواصل "فوزي" حديثه، أن الحوار الوطني انعقد على مضى جلسات طويلة، والجلسات العامة العلنية استمرت 3 شهور، وهناك عدد كبير من المواطنين حضروا هذه الجلسات.

وأضاف أن الحوار الوطني  ناقش 113 قضية،  وعقد 6 أسابيع جلسات عامة بإجمالي 44 جلسة، وعدد المشاركين في الجلسات 7200 شخص، ومنهم 2000 في المحور السياسي، و2700 في المحور المجتمعي، مشيرًا إلى ان دلالة هذه الأرقام هو وجود حراك مجتمعي واسع وعريض على مستوى كافة المحاور. 
ونوه بأن حالة قبول الرأي والرأي الآخر قبل انطلاق الحوار الوطني؛ كانت شيئا، وبعد الحوار أصبحت شيئًا آخر، وهذا الأمر نستطيع أن نلمسه ما بين النخب والمواطنين البسطاء.

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