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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023: تحذير من هذا الأمر

برج الجوزاء وحظك
برج الجوزاء وحظك اليوم

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023

حل المشكلات في العلاقة للحصول على عطلة نهاية أسبوع جيدة، اغتنم الفرص في المكتب لتنمو مهنياً، كن حذرًا أثناء التعامل مع الأموال هذا الأسبوع لن تكون هناك قضايا صحية كبيرة..

برج الجوزاء وحظك اليوم مهنيا

ستأتي بعض المسؤوليات الجديدة إليك وتثبت قوتك من خلال إنجاز جميع المهام في الموعد النهائي سيسافر مندوبو التسويق والمبيعات هذا الأسبوع وسينتقل بعض المتخصصين في الرعاية الصحية إلى الخارج.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

سوف تكون بصحة جيدة دون أي أمراض كبيرة، ولكن تأكد من القيادة بعناية وتجنب رياضات المغامرة ، وخاصة الرحلات وركوب الدراجات في الجبال.

برج الجوزاء اليوم عاطفيا

قد يميل الأزواج المتزوجون إلى إظهار مشاعرهم العاطفية تجاه شركائهم، للحفاظ على الانسجام ، تحتاج إلى تجنب مثل هذه المشاعر والاسترخاء، كما أن فرص الحمل مرتفعة أيضًا بالنسبة للإناث المتزوجات من مواليد الجوزاء.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة

سيكون هناك دخل من مصادر متعددة وستكون مزدهرًا هذا الأسبوع. قد تفكر في الاستثمار في خيارات مختلفة بما في ذلك الذهب والماس، العقارات هي أيضا مصدر جيد للاستثمار. 

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