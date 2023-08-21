طلب منها حمام محشي قبل وفاته.. ابنة شويكار عن والدتها وفؤاد المهندس

أكدت منة الله الجواهرجي، أبنة الفنانة الراحلة شويكار، أن والدتها كان لديها شفافية عالية و رأيها كان صادق بنسبة 85%، و قبل ذهابها للمستشفى ووفاتها قالت لها: " أنا مش راجعه هنا تاني".

وأضافت منة الله الجواهرجي، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أنه بالرغم من انفصال والدتها عن الفنان فؤاد المهندس، إلا أن علاقتهم كانت لا تتأثر بهذا الانفصال قائلة: "قبل ما يتوفى بيومين طلب منها تعمله حمام محشي و ودتهوله".

علاقتهم لغز بالنسبة للجميع

وأوضحت، أنهم كانوا أصدقاء حتى أخر وقت، "متحسيش أنهم سابوا بعض"، مضيفة أن علاقتهم كانت لغز لها هي و إخوتها و ليس للجمهور فقط.