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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة صعبة جدا.. ابنة شويكار تكشف سبب وفاة والدتها ووصيتها لها

شويكار و ابنتها
شويكار و ابنتها

أكدت منة الله الجواهرجي، ابنة الفنانة الراحلة شويكار، أنها تحتفظ بنظارات والدتها التي كانت ترتديها بسبب ضعف نظرها، و نظارة فؤاد المهندس بـ "مستر اكس"، مضيفة أن فستان شويكار بـ"سيدتي الجميلة" و جميع إكسسواراته موجود لديها.

وأضافت منة الله الجواهرجي، خلال مداخلتها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن وجود معرض لمقتنيات الفنانين أو انشاء تماثيل لهم هو تقدير لهم، معقبة: "عندنا فنانين عظماء جدا لكنهم غير مُقدرين"، موضحة أن صور والدتها أُتلفت و لم تستطع على إصلاحها و كان من بينها كواليس نادرة لمعظم الأعمال.

ولفتت ابنة شويكار، إلى أنها لم تمثل قط و السبب هو التعب التي كانت تراه على والدتها بالتصوير معقبة: "حياة صعبة جدا"، مؤكدة " شويكار كانت تعشق التليفزيون و بتحب السينما جدا و كننا بنروح سوا أي فيلم أجنبي أو مصري".

تشخيص خطأ

وتابعت، كانت وصيتها لي أن أعتني بصحتي و عائلتي، وقالت لها: "أوعي تزعلي من حد قبل ما تعرفي ظروفه"، مؤكدة أن والدتها لم تكن تشعر بأي تعب قبل رحيلها، منوهة " بطنها كانت وجعها و معرفوش يشخصوها و بعدين أكتشفنا أنها كانت المرارة و انفجرت".

أخر كلمات شويكار لابنتها 

وأختتمت، أن والدتها كان لديها شفافية عالية و رأيها كان صادق بنسبة 85%، و قبل ذهابها للمستشفى ووفاتها قالت لها: " أنا مش راجعه هنا تاني".


 

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