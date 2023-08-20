ابنة شويكار تكشف من الفنانة الأقرب لتقديم شخصية والدتها بسيرة فنية

قالت منة الله الجواهرجي، ابنة الفنانة الراحلة شويكار، إن حب الجمهور و كلامه عن شويكار يُشعرها دائما بالفخر و الشرف أمام أبنائها و أحفادها.

وأوضحت منة الله الجواهرجي، خلال مداخلتها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أنها وافقت على تقديم سيرتها في عمل الفني و ترشيح الفنانة منى زكي أو غادة عادل للقيام بهذا الدور، معقبة: " كان رأي الشخصي لأني شايفة أن الفنانتين قمم .. وعايزة العمل يكون محترم و مكتوب بشكل يليق به زي السيدة أم كلثوم".

وأضافت ابنة شويكار، "هقبل أن يكون العمل جامع بين حياتها الشخصية و الفنية لأنها معندهاش حاجة تخجل منها أو مش عايزة أقولها"، مضيفة "كانت بتقولي معنديش حاجة أقولها في مذكراتي عشان أكتبها".

كانت بتفصل فساتينها بنفسها

ولفتت، إلى أن من حقوقها قراءة السيناريو قبل تصويره حتى تقوم بتزويد أي معلومة أو تعديل معلومة مغلوطة، مؤكدة أن شويكار كانت تقوم بتفصيل فساتينها بنفسها وأنها لازالت تحتفظ بها و تتمنى أن الدولة تهتم بعمل معرض لشويكار و فؤاد المهندس و جميع الفنانين العظماء.