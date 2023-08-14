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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أدعولها.. ابنة شويكار: مفيش حد من الوسط الفني بيزور أمي في قبرها

شويكار
شويكار

قالت منة الله الجواهرجي ابنة الفنانة الراحلة شويكار، أنه لا يوجد أحد من الوسط الفني يزور والدتها في قبرها، موضحة أنها تعلمت منها الطيبه والجدعنة والصفات الحميدة.

وتابعت منة الله، في مداخلة هاتفية عبر برنامج تفاصيل، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، :"مفيش حد من الفنانين بيزور شويكار في قبرها غير أنا وقرايبها واتعلمت منها حاجات حلوه أوي يعني إيه الطيبه والجدعنة هي كانت بتحب كل الناس وقلبها نضيف".

وأشارت منة الله، إلى أنها لن تمانع في حال عرض مقتنيات والدتها في متحف إذا طلبت وزارة الثقافة منها وهي ترحب بذلك الأمر بشكل كبير، كما أنها تحتفظ بجميع مقتنياتها حتى وقتنا الحالي.

واختتمت منة الله الجواهرجي حديثها قائلة، أنها تعيش على ذكرى والدتها الراحلة شويكار حتى وقتنا الحالي، مطالبة محبيها بالدعاء لها في كل وقت.

 

بداية شويكار  

تعد الفنانة شويكار أو شويكار إبراهيم طوب صقال من أب تركي وأم شركسية ، وبدأت في خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينيات القرن العشرين، وكونت مع الفنان الراحل فؤاد المهندس ثنائيا خطف الأنظار منذ اللحظة الاولى لهما على الشاشة. 

 

أعمال شويكار 

بينما قدمت شويكار عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى حيث شاركت فى أفلام “أخطر رجل في العالم، شنبو في المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء، ربع دستة اشرار، العتبة جزاز وفيفا زلاطا، أجازة غرام، اعترافات زوج، هارب من الزواج وأخطر رجل في العالم". 

كما قدمت شويكار فى عام 1970 عاشت  شويكار حالة من النشاط  السينمائي، وقدمت خلال تلك الفترة عدد الأفلام الخالدة فى تاريخ السينما المصرية على رأسها منها الكرنك، السقا مات.

وكان للفنانة شويكار نصيب أيضًا فى عدد من الأعمال المسرحية ولعل من أبرزها “أنا وهو وهي، حواء الساعة12، سيدتي الجميلة، أنا فين وإنتي فين”، وكما قدمت بعد ذلك  شويكار العديد من الأعمال التلفزيونية تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا منها "امرأة من زمن الحب، هوانم جاردن سيتي، بنت من شبرا، كلام رجالة ،احزان مريم". 

وابتعدت شويكار عدة سنوات بعدها عن الأضواء قبل أن يقنعها المخرج خالد يوسف بالعودة للسينما، من خلال فيلم "كلمني شكرًا" عام 2009، والذي ظهرت به وقد بدت عليها علامات تقدم العمر، إلا أن شويكار في مقابلة تلفزيونية اعترفت أنها لم تقتنع بالفيلم والمخرج خالد يوسف لم يعاملها بالشكل الذي يليق بتاريخها الفني.

شويكار أعمال شويكار الفنانة شويكار منة الله الجواهرجي ابنة شويكار

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