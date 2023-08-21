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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التجديد ورفض الرحيل.. أنباء عن طرح رئيس الزمالك حلا لأزمة زيزو وفتوح

زيزو ووالده
زيزو ووالده

ترددت أنباء قوية داخل جدران نادي الزمالك حول اقتراب حل أزمة تجديد ثنائي القلعة البيضاء أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح بعد صرف المستحقات المالية المتأخرة.

وأفادت بأن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق قرر صرف مستحقات زيزو المتأخرة من أجل غلق باب الرحيل الي نادي الشباب السعودي.

وذكرت أيضا أن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق  قرر تحمل كافة تكاليف تجديد عقد أحمد فتوح للابقاء عليه باعتباره أحد الركائز الأساسية داخل صفوف الفارس الأبيض .

كان نادي الزمالك تلقى عرضا من جانب نظيره الشباب السعودي لضم أحمد سيد زيزو مقابل 8 مليون دولار اضافة الي راتب سنوي للاعب قدره 3 مليون دولار. 

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زيزو يحسم الجدل حول رحيله عن الزمالك  

 

شارك أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك ومنتخب مصر منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب زيزو: “للتوضيح ولحق جماهير الزمالك عليا، أولا كل الشكر علي الحب من جماهير نادي الزمالك العظيمة الداعمة دائما للنادي بشكل عام ولزيزو بشكل خاص ، كل ما اثار الأيام الماضية علي ان رغبتي هي الرحيل عن نادي الزمالك ما هو الا اجتهادات من اجتهادات السوشيال ميديا و الله اعلم من كان مصدرها”.

وتابع: “رغبتي كانت وستظل دائما في مصلحة نادي الزمالك وجماهيره ، و اذا كانت رغبة جماهير نادي الزمالك و ادارة النادي في انتقالي لأي نادي للاستفادة المادية او أيا كان السبب سأكون انا اول داعم لهذا القرار أضاف نجم الزمالك: ولكن ، رغبتي كانت وستظل هي البقاء في نادي الزمالك أكبر وقت ممكن لمساعدة الفريق في اوقاته الصعبة قبل أوقات الفرح. 

واستطرد نجم الزمالك: يجب ان تتكاتف جماهير نادي الزمالك مع اللاعبين الذين تحملوا ما لن يقدر عليه بشر يجب ان تعلم جماهير نادي الزمالك ان لاعبي الفريق يتحملون جزءا من الموسم الماضي ولكن بلاعبين آخرين لكان الوضع اكثر سوءا.

وقال زيزو أيضا: تعودت ان أكون صريحا و ان اتق الله في كل كلمة و كل موقف مهما كانت عواقبه ، ما مضي فهو ماضي و يجب ان نتكاتف من أجل كيان كبير اسمه نادي الزمالك”.
 

الزمالك زيزو الشباب السعودي أحمد فتوح ممدوح عباس

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