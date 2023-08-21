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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أول مديرة مباريات مصرية وأفريقية في الفيفا تكشف تفاصيل عملها

أمنية قاسم، أول مديرة
أمنية قاسم، أول مديرة مباريات مصرية وإفريقية فى الفيفا

قالت أمنية قاسم، أول مديرة مباريات مصرية وأفريقية فى الفيفا، إنها مازالت حتي الأن تعمل فى الإتحاد الإفريقي، معقبة: “تقدمت فى الإتحاد الإفريقي وأتقبلت وتركت عملي بعدها”.

وأضافت أمنية قاسم، أول مديرة مباريات مصرية وأفريقية فى الفيفا، خلال حوارها ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”: “ما ساعدني أني أعمل فى الإتحاد هو أني تخرجت من مدرسة فرنساوي، وبدأت فى إدارة تطوير فى الكاف، وكنا ننظم كورسات فى البداية للحكام والمدربين والإداريين، ثم تم نقلي لإدارة المسابقات”.

وتابعت أمنية قاسم، أول مديرة مباريات مصرية وإفريقية فى الفيفا: “وجدت نفسي عندما كنت أقوم بتنظيم المباريات والشغل فى الملعب نفسه، وأصبحت أول سيدة مصرية موجودة فى الفيفا تدير المباريات، ومعناها تنسيق عام”.

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