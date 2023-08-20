الإسبانية بونماتي تفوز بجائزة الكرة الذهبية لكأس العالم للسيدات لكرة القدم

توج المنتخب الإسباني بلقب بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات بفوزه الثمين 1 / صفر على نظيره الإنجليزي اليوم الأحد ،في المباراة النهائية للبطولة، التي أسدل الستار عليها اليوم في أستراليا ونيوزيلندا.

وقام جياني إنفانتينو رئيس الفيفا بتسليم الجوائز برفقة الملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا وديفيد جون هيرلي حاكم عام أستراليا و أنتوني ألبانيز رئيس وزراء أستراليا وديبي هيويت و رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ونائبة رئيس الفيفا وفاطمة سامورا الأمين العام للفيفا.

وتوج منتخب اليابان بجائزة فيفا للعب النظيف والإسبانية سالما بارالويلو بجائزة أفضل لاعبة شابة والإنجليزية ماري إيربس بجائزة القفاز الذهبي واليابانية هيناتا ميازاوا بجائزة الحذاء الذهبي والفرنسية كاديداتو دياني بجائزة الحذاء الفضي والإلمانية الكسندرا بوب بجائزة الحذاء البرونزي.

كما فازت الأسبانية أيتانا بونماتي بجائزة الكرة الذهبية ومواطنتها جنيفر هيرموسو بجائزة الكرة الفضية ثم السويدية أماندا إيليستيدت بجائزة الكرة البرونزية .