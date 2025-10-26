صابر الرباعي يختتم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بـ الأوبرا | شاهد

اختُتمت مساء أمس فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحفل كبير أحياه النجم صابر الرباعي، وسط حضور جماهيري غفير وتفاعل كبير من محبيه.

أعرب صابر الرباعي عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في حفل الختام، قائلاً: "شرف كبير لي أن أختتم هذا المهرجان العريق، وأشكر كل القائمين عليه من وزارة الثقافة ودار الأوبرا والفرقة الموسيقية التي رافقتني الليلة".

واستهل الرباعي فقرته الغنائية بأغنية "اللي شارينا"، ليتفاعل معه الجمهور بحرارة، مقدمًا باقة من أشهر أغانيه التي أحبها الجمهور العربي.

وخلال الحفل، قام كل من وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور علاء عبد السلام بتسليم جوائز المهرجان لعدد من الأطفال الفائزين في مسابقاته المختلفة.

كما شاركت الفنانة سوما في الحفل الختامي، وقدمت مجموعة من الأغنيات الطربية من بينها "أكدب عليك" للفنانة وردة، وميدلي من أغاني فيروز، إلى جانب أغنيتها الشهيرة "لو كنا بنحبها"، وسط تصفيق وتفاعل كبير من الجمهور.

يُذكر أن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33 انطلق بحضور عدد من الشخصيات الفنية والثقافية، واختار إدارة المهرجان كوكب الشرق أم كلثوم شخصية هذا العام بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيلها.

كما كرم المهرجان خلال حفل الافتتاح عشرة من رموز الفن من مصر والعالم العربي، من بينهم: آمال ماهر، الدكتور هشام شرف، اسم الفنانة نعيمة سميح، اسم الشاعر الهادي آدم، إبراهيم فتحي، الدكتورة شيرين عبد اللطيف، اسم الموسيقار جلال فودة، المايسترو حسن فكري، الشاعر وائل هلال، والملحن خالد عز.

وبهذا الحفل، أسدل الستار على واحدة من أبرز دورات مهرجان الموسيقى العربية، التي جمعت بين عبق التراث الموسيقي العربي وروح الإبداع المعاصر.