عمرو أديب: الناس بتوع الانتخابات عاملين دعاية أكتر من اللي اتعملت للمتحف المصري

طالب الإعلامي عمرو أديب، بزيادة الاهتمام بحدث افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن هذا الأمر في غاية الأهمية والعالم يضع له اهتمام حقيقي.

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة MBC مصر: "أنا عايزك كمواطن مصري تكون فخوراً وسعيداً إن يوم السبت الجاي المتحف المصري هيتفتح.. هناك متحف مصري كبير سيكون أعجوبة من عجائب العالم، 100 ألف قطعة من الآثار العظيمة... هناك زلزال في العالم، ولكن في مصر حتى الآن لم يأخذ حقه".

وطالب مقدم "الحكاية" بتحرك مؤسسي واسع النطاق، قائلاً:

"أين قصور الثقافة؟ أين وزارة الشباب؟ أين المحافظات؟ أين الجوامع والكنائس والإعلام؟".

وأشار إلى أن العالم كله يحتفل بهذا الحدث، بينما التغطية المحلية لا تزال دون المأمول، معقبًا: "الناس بتوع الانتخابات عاملين دعاية أكتر من اللي اتعملت للمتحف المصري الكبير".

وأكد أديب الأثر الاقتصادي الكبير للمتحف، قائلاً:

"كل الناس اللي جاية دي بتصرف دولارات وبتشغل مطاعم وفنادق... وتجر وراها 90 صناعة".

وشدد على أن مصر أصبحت مركزًا للعالم من خلال هذا الصرح الحضاري الكبير، داعيًا الجميع إلى الشعور بالفخر والانتماء لهذا الإنجاز التاريخي الذي سيبقى شاهدًا على عظمة الحضارة المصرية.