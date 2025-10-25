مبادرة "تمكين.. معًا نحو مستقبل شامل".. فعالية بجامعة عين شمس

ينظم قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس ممثلا في مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة والإدارة العامة لرعاية الشباب فعاليات مبادرة "تمكين.. معًا نحو مستقبل شامل".

تهدف المبادرة إلى نشر ثقافة الشمول والدمج الأكاديمي والمجتمعي، وتسليط الضوء على جهود مراكز الدعم في مجالات التمكين والمساواة وتكافؤ الفرص، إلى جانب رفع الوعي بأهمية تقديم الدعم الأكاديمي والاجتماعي للطلاب ذوي الهمم، بما يضمن لهم بيئة تعليمية دامجة تتيح لهم استغلال أقصى طاقاتهم وإمكاناتهم.

وأكد ا.د. محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة وضعت خطة تنفيذية متكاملة لدعم المبادرة الرئاسية "تمكين" الخاصة بذوي الإعاقة ، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بضرورة تمكينهم ودمجهم الكامل في المجتمع. وأشار إلى تبني الجامعة رؤية شاملة تركز على توفير بيئة تعليمية وبحثية دامجة، تتيح للطلاب من ذوي الهمم فرصًا متكافئة في التعلم والابتكار والمشاركة الفعالة في الحياة الجامعية.

وتشهد المبادرة مشاركة متميزة لعدد من المؤسسات والمنظمات المتخصصة في مجال دعم وتمكين الطلاب ذوي الهمم، من بينها مؤسسة بصيرة، مؤسسة الحسن، ومنظمة كاريتاس مصر، حيث سيتم تنظيم ورش عمل متخصصة وعدد من الأنشطة والفعاليات التفاعلية داخل الحرم الجامعي لعدد من الطلاب ذوي الهمم وأعضاء هيئة التدريس.

هذا وتنطلق فعاليات المبادرة يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا أمام قصر الزعفران بالحرم الجامعي، وتستمر على مدار خمسة أيام متتالية تتنوع خلالها الفعاليات ما بين ورش تدريبية، وجلسات حوارية .

والجدير بالذكر .. أن تنظيم المبادرة يتم بالكامل بواسطة قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس من خلال مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة والإدارة العامة لرعاية الشباب، و بتنسيق عام وإشراف إداري من الأستاذ إبراهيم سعيد حمزة – أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.