الصور الأولى لجلسة تصوير حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

قام النجم أحمد جمال بحفل كتاب الكتاب قبل حفل الزفاف ومن المقرر بدء حفل الزفاف خلال دقائق وبدلة احمد جمال عمر حجاج بينما إطلالة فرح الموجي فستان سماح مهران والميك اب دينا راغب وشعر هيما جو والمصور كريم مسلم ومسئول التأمين في حفل الزفاف أحمد فخامة.



وكان قد أقام الفنان أحمد جمال احتفالية خاصة وسط أهله وأصدقائه في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، قبل الموعد الرسمي لفرحه، حرصًا منه على مشاركة الفرحة مع أسرته وأهالي مدينته الذين لن يتمكنوا من حضور الزفاف في القاهرة.

وشهدت الاحتفالية أجواء مليئة بالفرح والدفء، حيث عبّر أحمد جمال عن سعادته الكبيرة بتواجده بين أهله في طنطا، مؤكدًا أن “الفرحة الحقيقية دايمًا بتكون وسط الناس اللي بدأ منهم الطريق.”

ويُعد أحمد جمال من الأصوات

الشابة المتميزة على الساحة الغنائية، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل إحساسه العالي واختياره الدقيق لأغانيه.

‏آخر أعماله كانت أغنية «حلو التان» التي طرحها في أغسطس 2025، وحققت نجاحًا واسعًا على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، لما حملته من أجواء صيفية مرحة ولمسة رومانسية خفيفة ميّزت أسلوبه الغنائي المتجدد.

كما عرفه الجمهور من خلال عدد من الأغاني الناجحة مثل اضحكي، علي المزيكا، من غير مجاملة، وما بيعتذرش، إلى جانب مشاركاته المستمرة في الاحتفالات الوطنية والرسمية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قدّم أكثر من أغنية وطنية في مناسبات مختلفة أبرزها يوم الشهيد وذكرى انتصارات أكتوبر.

ومن المقرر أن يُقام حفل الزفاف الرسمي للفنان أحمد جمال خلال الأيام المقبلة في القاهرة، بمشاركة عدد كبير من أصدقائه من الوسط الفني والإعلامي.