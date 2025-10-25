قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لن ألتقي بوتين حتى يعتقد أنه سيتوصل لاتفاق سلام
رغم تزايد أعداد المجندين.. دروز يواجهون إهانات وتمييزا عنصريا داخل الجيش الإسرائيلي
توفير 40 % من استهلاك المياه.. الإسكان تكشف مزايا مباني العمران الأخضر
مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
80 دقيقة.. الأهلي يحافظ على تقدمه أمام إيجل نوار البوروندي
بجانب قوة شرطية فلسطينية.. أبو الغيط: أمريكا تتحدث عن وجود قوة دولية لتأمين غزة
مانشستر يونايتد يضرب برايتون برباعية بالدوري الإنجليزي
الرئاسة: الرئيس السيسي يدعو الجامعات والمدارس وجهات الدولة لتنسيق زيارات للطلبة وغيرهم إلى سيناء
شكرا مصر أم الدنيا | فلسطينية تروي معجزة: ابني ردت فيه الروح بعد دخوله تلاجة الموتي
المستشار محمد مصطفى يشارك في فعاليات الاتحاد العالمي للتايكوندو بالصين
أبو الغيط: لم أكتب مذكراتي عن فترة تولي منصب أمين عام الجامعة العربية
أبو الغيط: مصر عبر تاريخها دفعت ثمنا غاليا للدفاع عن القضية الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الصور الأولي من عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي
عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي
تقى الجيزاوي

أقيم منذ قليل كتب كتاب النجم أحمد جمال على الفنانة فرح الموجي وسط أجواء مبهجة ، ومن المقرر أن ينطلق حفل الزفاف بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

خطوبة أحمد جمال وفرح الموجي

وفي شهر يناير الماضي، احتفل المطرب أحمد جمال بخطوبته على فرح الموجي في أجواء عائلية واقتصر الاحتفال على الأهل والأقارب .

المطربة فرح الموجي هي حفيدة الملحن محمد الموجي وابنة المايسترو حمادة الموجي. 

أول لقاء أحمد جمال وفرح الموجي

حكى الفنان أحمد جمال تفاصيل أول لقاء جمعه بخطيبته الفنانة فرح الموجي، قبل ارتباطهما الرسمي، مؤكدًا أن الصدفة جمعتهما في اللقاء الأول. 

وقال أحمد جمال إنه تعرف على فرح وهي كبيرة ولم يكن يعلم أنها تغني، لأنه لم يشاهد "The Voice Kids" في وقتها، وعلم تلك التفاصيل لاحقا. موضحًا أن اللقاء تم صدفةً عندما وجه لهما صديق مشترك دعوة لعزومة، لكن موعدها تغير فجأة، ما أدى إلى لقائهما في يوم مختلف.

وكشف "جمال" عن اللحظة التي شعر فيها بالإعجاب تجاه فرح، أنه في خلال أقل من ساعة من جلوسهما معًا، كان قد اتخذ قراره.

 مشيرا إلى أنه بدأ يفتح معها الحديث ويسألها عن حياتها واهتماماتها، ثم انتهز الفرصة وطلب منها حسابها على إنستجرام لإرسال الصور، لكنها فوجئت بطلب رقمها على "واتس آب" بحجة أن الصور كثيرة.

 أما فرح، فقد أكدت أنها لم تكن تتوقع اهتمام أحمد جمال بها في البداية، قائلة إنها لم تكن تفكر في الأمر مطلقًا، ولم يخطر ببالها أي شيء، ثم لاحظت أنه بدأ مراسلتها، وشيئًا فشيئًا أدركت اهتمامه.

وأشار أحمد جمال إلى أنه، بعد العشاء مباشرة، تواصل مع صديقه المشترك وسأله إن كانت فرح مرتبطة، متابعا: "قولتله فرح مخطوبة، قالي معرفش.. قولتله أنا هخطب فرح، ولما تعرف عرفني". وهو ما أثار دهشة صديقه من سرعة قراره.

 أما عن لقائه بأسرة فرح، وخاصة والدها الموسيقار حمادة الموجي، فقد أوضح أحمد جمال أنه فضل أن يسير الأمر بشكل غير مباشر في البداية، ورغب في أن يكون طلب فرح منه بشكل غير مباشر عن طريق صديق مشترك.

أحمد جمال فرح الموجي زواج احمد جمال وفرح الموجي أعمال أحمد جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

سفارة مصر بكانبرا تنظم فعالية بعنوان "المرأة في مصر القديمة"

توافد آلاف الزائرين على معرض كنوز الفراعنة

إقبال جماهيري واسع على معرض كنوز الفراعنة في روما بعد افتتاحه الرسمي

الدكتور عمرو حسن

تسمم الحمل.. حين يبدأ الخطر بصمت وينتهي بصرخة في غرفة الولادة

بالصور

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر

الصور الأولي من عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي
عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي
عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية

اختراق علمي: تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O يفتح باب الأمل لآلاف المرضى

نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o

فيديو

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد