الصور الأولي من عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

أقيم منذ قليل كتب كتاب النجم أحمد جمال على الفنانة فرح الموجي وسط أجواء مبهجة ، ومن المقرر أن ينطلق حفل الزفاف بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

خطوبة أحمد جمال وفرح الموجي

وفي شهر يناير الماضي، احتفل المطرب أحمد جمال بخطوبته على فرح الموجي في أجواء عائلية واقتصر الاحتفال على الأهل والأقارب .

المطربة فرح الموجي هي حفيدة الملحن محمد الموجي وابنة المايسترو حمادة الموجي.

أول لقاء أحمد جمال وفرح الموجي

حكى الفنان أحمد جمال تفاصيل أول لقاء جمعه بخطيبته الفنانة فرح الموجي، قبل ارتباطهما الرسمي، مؤكدًا أن الصدفة جمعتهما في اللقاء الأول.

وقال أحمد جمال إنه تعرف على فرح وهي كبيرة ولم يكن يعلم أنها تغني، لأنه لم يشاهد "The Voice Kids" في وقتها، وعلم تلك التفاصيل لاحقا. موضحًا أن اللقاء تم صدفةً عندما وجه لهما صديق مشترك دعوة لعزومة، لكن موعدها تغير فجأة، ما أدى إلى لقائهما في يوم مختلف.

وكشف "جمال" عن اللحظة التي شعر فيها بالإعجاب تجاه فرح، أنه في خلال أقل من ساعة من جلوسهما معًا، كان قد اتخذ قراره.

مشيرا إلى أنه بدأ يفتح معها الحديث ويسألها عن حياتها واهتماماتها، ثم انتهز الفرصة وطلب منها حسابها على إنستجرام لإرسال الصور، لكنها فوجئت بطلب رقمها على "واتس آب" بحجة أن الصور كثيرة.

أما فرح، فقد أكدت أنها لم تكن تتوقع اهتمام أحمد جمال بها في البداية، قائلة إنها لم تكن تفكر في الأمر مطلقًا، ولم يخطر ببالها أي شيء، ثم لاحظت أنه بدأ مراسلتها، وشيئًا فشيئًا أدركت اهتمامه.

وأشار أحمد جمال إلى أنه، بعد العشاء مباشرة، تواصل مع صديقه المشترك وسأله إن كانت فرح مرتبطة، متابعا: "قولتله فرح مخطوبة، قالي معرفش.. قولتله أنا هخطب فرح، ولما تعرف عرفني". وهو ما أثار دهشة صديقه من سرعة قراره.

أما عن لقائه بأسرة فرح، وخاصة والدها الموسيقار حمادة الموجي، فقد أوضح أحمد جمال أنه فضل أن يسير الأمر بشكل غير مباشر في البداية، ورغب في أن يكون طلب فرح منه بشكل غير مباشر عن طريق صديق مشترك.